Avigliano: “Inaccettabile che, a fronte dell’apertura di una nuova scuola, si perda un altro servizio essenziale”. La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo un Comitato Possidente per Avigliano:

“Grande entusiasmo, almeno all’inizio, per l’inaugurazione della nuova scuola primaria a Possidente, una struttura moderna, sicura ed ecosostenibile, realizzata per offrire un ambiente migliore ai bambini della nostra comunità.

Un traguardo importante, atteso da anni, che segna una tappa fondamentale per il nostro territorio.

Ma proprio mentre si festeggia questo risultato, arriva una notizia inaspettata che ha lasciato perplessi e amareggiati genitori e cittadini: la scuola dell’infanzia di Possidente – che per anni ha ospitato anche le classi della primaria in attesa della nuova struttura – rischia ora di essere chiusa, con il conseguente trasferimento dei più piccoli in un plesso distante circa 5 km.

Una decisione che ha colto tutti di sorpresa, comunicata a scuola già iniziata, dopo che le famiglie avevano regolarmente iscritto i propri figli nella scuola di Possidente, confidando nella continuità educativa e nella presenza dei servizi nel proprio territorio.

Come Comitato Possidente per Avigliano, riteniamo inaccettabile che, a fronte dell’apertura di una nuova scuola, si perda un altro servizio essenziale per la comunità.

La scuola dell’infanzia non è un elemento secondario, ma parte integrante del percorso formativo dei bambini e della vita sociale del paese.

Non è possibile programmare lo spostamento dei bambini solo a scuola avviata.

Le famiglie meritano chiarezza, rispetto e soprattutto programmazione seria, che tenga conto delle esigenze reali e del diritto all’istruzione nel proprio territorio.

Ribadiamo che la scuola è della comunità e deve restare al servizio della comunità.

Chiediamo un confronto urgente con l’amministrazione comunale e la dirigenza scolastica per trovare una soluzione condivisa e duratura, che eviti la chiusura della scuola dell’infanzia e garantisca continuità educativa ai nostri bambini.

Il nostro impegno è e resterà quello di difendere i diritti dei più piccoli e il futuro del nostro paese”.