Avigliano: l’Istituto Comprensivo “Silvio Spaventa Filippi” apre le su porte. Ecco date e orari

A partire dal 14 gennaio, l’Istituto Comprensivo “Silvio Spaventa Filippi” di Avigliano dà il via alle giornate di Open Day, un appuntamento significativo per famiglie e studenti interessati a conoscere da vicino la realtà scolastica del territorio.

Le iniziative coinvolgono tutti gli ordini di scuola – infanzia, primaria e secondaria di primo grado – e rappresentano un’occasione concreta per visitare i plessi, entrare nelle aule, incontrare docenti e alunni e approfondire l’offerta formativa dell’Istituto.

Durante gli Open Day sarà possibile scoprire i progetti educativi, le attività didattiche e gli spazi dedicati all’apprendimento, in un clima di accoglienza e dialogo.

L’obiettivo è accompagnare le famiglie in una scelta consapevole, mettendo in evidenza l’attenzione della scuola alla crescita culturale, personale e sociale degli studenti.

Sottolinea la Dirigente Scolastica, prof.ssa Riina Montanarella:

“Gli Open Day rappresentano un momento fondamentale di incontro e di condivisione con le famiglie.

Aprire le porte delle nostre scuole significa raccontare il lavoro quotidiano, i valori educativi e l’impegno che docenti e personale scolastico mettono ogni giorno al servizio dei bambini e dei ragazzi.

Invitiamo i genitori a vivere questi appuntamenti come un’opportunità per conoscere una comunità scolastica attenta, inclusiva e profondamente legata al territorio”.

L’Istituto Comprensivo “Silvio Spaventa Filippi” conferma così il proprio impegno nel rafforzare il dialogo scuola-famiglia e nel promuovere una scuola aperta, accogliente e orientata alla formazione integrale degli studenti.

Di seguito la locandina con i dettagli.