Avigliano: Polizia, associazioni ed istituzioni a confronto. L’iniziativa

La Polizia di Stato ha partecipato alla giornata di sensibilizzazione sui pericoli derivanti dalla ludopatia e dall’assunzione di alcol e droghe, svoltasi domenica scorsa nella villa comunale di Avigliano (PZ).

L’evento, rivolto alla cittadinanza, è stato organizzato dall’associazione ACAT del Potentino ODV-ETS ed ha visto la partecipazione di associazioni ed istituzioni che si sono confrontate in un dibattito per l’adozione di uno stile di vita corretto.

Nell’occasione gli operatori della Polizia Stradale di Potenza hanno allestito uno stand con il percorso per la simulazione dello stato di alterazione mediante l’utilizzo di particolari occhiali e mostrato il funzionamento delle apparecchiature in uso alla Specialità della Polizia di Stato per accertare l’assunzione di alcol su strada.