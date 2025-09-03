Avigliano: “Queste famiglie si trovano sempre più sole, stanche e senza alcun punto di riferimento”. La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa della presidente dell’associazione di volontariato Peter Pan di Avigliano:

“L’Associazione Peter Pan, da anni impegnata nella difesa dei diritti delle persone con disabilità nel comune di Avigliano, denuncia con forza l’inaccettabile assenza di un centro diurno destinato a queste persone.

In un paese con oltre 11.000 abitanti, tale mancanza rappresenta una grave lacuna nei servizi sociali e una negazione dei diritti fondamentali sanciti dalla legge.

Nonostante le numerose richieste formali, gli incontri con le istituzioni e le continue rassicurazioni ricevute nel tempo, nessun passo concreto è stato compiuto.

Le promesse restano parole vuote, e le famiglie si trovano sempre più sole, stanche e senza alcun punto di riferimento.

Le famiglie sono allo stremo.

C’è un bisogno urgente, reale, che non può più essere ignorato.

La mancanza di un centro diurno significa abbandono, isolamento, e la rinuncia alla possibilità di offrire una vita dignitosa a chi ha più bisogno di cura, sostegno e inclusione.

La nostra associazione lotta da anni per ottenere un diritto sacrosanto: un luogo dove le persone con disabilità possano svolgere attività educative, ricreative e riabilitative, seguite da personale specializzato, in un ambiente sicuro e accogliente.

Questo servizio, oltre a essere fondamentale per il benessere degli utenti, rappresenta anche un sollievo concreto per le famiglie, che oggi si sentono abbandonate.

Non possiamo più accettare che questa situazione venga ignorata.

Non possiamo più ascoltare promesse che non si traducono in fatti. È il momento della responsabilità.

Rinnoviamo oggi, pubblicamente, il nostro appello a tutte le istituzioni competenti: Comune di Avigliano, Regione Basilicata, ASL e tutte le autorità preposte.

È necessario attivarsi immediatamente per l’apertura di un centro diurno.

Non si tratta di un favore, ma del rispetto di un diritto.

L’Associazione Peter Pan continuerà a farsi sentire, a lottare e a rappresentare le voci di chi troppo spesso viene ignorato”.