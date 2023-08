Avigliano: visite gratuite agli occhi! Ecco come prenotare

Al via l’ultima tappa de “La prevenzione non va in vacanza” per questa edizione 2023, che si svolgerà nel comune lucano di Avigliano il prossimo 2 settembre.

Appuntamento in piazza Gianturco dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00.

Gli screening saranno rivolti sempre a persone di età compresa tra 7 e 40 anni.

Gli organizzatori precisano:

“Vi ricordiamo che i controlli saranno possibili solo su prenotazione, chiamando il numero fisso 097121866“.

Di seguito la locandina con i dettagli.

