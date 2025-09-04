Balvano, per il nuovo anno scolastico, pronta ad accogliere studenti e personale in piena sicurezza. La situazione

La scuola sta per riaprire e l’Amministrazione comunale di Balvano ha lavorato affinché tutto sia pronto ad accogliere studenti e personale in piena sicurezza.

Il Sindaco Ezio Di Carlo, dopo essersi confrontato con il Dirigente Scolastico, ha coordinato insieme al direttore dei lavori, l’ing. Salvatore D’Alessandro, e alla ditta incaricata gli interventi di pulizia e sanificazione di tutti gli ambienti del plesso scolastico e della palestra comunale.

Gli spazi sono stati modernizzati, resi più efficienti, igienizzati e sanificati, pronti ad inaugurare il nuovo anno scolastico 2025/2026.

L’Amministrazione desidera inoltre rassicurare i genitori: a breve prenderanno il via i lavori per la mensa scolastica.

Grazie all’impegno degli uffici comunali, degli ingegneri e della ditta incaricata, l’obiettivo è garantire l’attivazione del servizio entro il mese di ottobre.

Anche la scuola dell’infanzia è stata sanificata e, nei prossimi giorni di chiusura, si procederà alla sistemazione definitiva dell’impianto di aerazione, con la copertura in cartongesso delle tubazioni e il relativo allaccio.

Un impegno concreto per offrire ai ragazzi un ambiente accogliente e sicuro, perché la scuola è il cuore della nostra comunità.