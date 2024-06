Bandi Europei: “tante opportunità per il Mezzogiorno e per la Basilicata”. I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo una nota dell’europarlamentare del Sud e della Basilicata, Chiara Gemma:

“I fondi europei e i bandi europei giocano un ruolo fondamentale nello sviluppo economico e sociale dei nostri territori, essi rappresentano uno strumento chiave per finanziare progetti che migliorano la qualità della vita dei cittadini e supportano le piccole e medie imprese.

Programmi come il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e il Fondo sociale europeo (Fse) hanno permesso di realizzare infrastrutture, creare posti di lavoro e sostenere l’istruzione e la formazione.

Nei mesi di giugno e luglio 2024 le pubblicazioni principali riguardano una selezione per rafforzare e consolidare lo sviluppo urbano sostenibile nelle città dell’Ue.

I progetti finanziati sperimenteranno soluzioni innovative nelle città per contribuire alle transizioni verde e digitale, per esplorare tecnologie emergenti volte a migliorare i servizi pubblici, la governance urbana, la qualità della vita e il coinvolgimento dei cittadini.

Il termine per la presentazione delle candidature è il 14 ottobre 2024.

Poi c’è il bando 2024 del valore di 675 milioni di euro, rivolto a singole piccole e medie imprese, in particolare startup e spinout, per sviluppare e scalare innovazioni rivoluzionarie ad alto impatto in grado di creare nuovi mercati o rivoluzionare quelli esistenti.

A seguire c’è il bando Life sulla transizione energetica pulita.

La Commissione Ue ha lanciato 38 inviti a presentare proposte per un valore di 571 milioni di euro per progetti volti a far progredire il Patto verde per l’Europa.

Per i giovani c’è un bando per progetti di volontariato e di solidarietà da svolgersi nel Paese di residenza del partecipante (attività nazionali) o in un Paese diverso da quello di residenza (attività transfrontaliere).

Poi, c’è il bando Gemellaggio tra città 2024 per promuovere gli scambi tra persone di paesi, culture, genere e contesti socio-economici diversi, rafforza la comprensione e la tolleranza reciproca e offre loro l’opportunità di ampliare le proprie prospettive e di sviluppare un senso di appartenenza e identità europea.

Oltre a questi bandi europei, che sono quelli più significativi di questo periodo, nella newsletter promossa dall’on. Gemma ci sono numerosi altri avvisi nazionali e delle sei regioni del Sud Campania, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Calabria e Molise.

Tutti i bandi, i dettagli, le scadenze e i link ufficiali possono essere scaricati dalla newsletter di giugno e luglio sul sito:

https://www.chiaragemma.it/wp-content/uploads/2024/05/06-NEWSLETTER-GIUGNO-2024-GEMMA.pdf?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2t8d8_qfanVqSGs6fPVVYFCk_lNO4bMW8ajxxvqV38fAHyfgk8wdw7I6A_aem_h9V0cbWZ_i8B28k885GmMQ“.