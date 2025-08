Baragiano pronto ad animare le serate estive con un ricco programma di eventi. Ecco quando si comincia

E’ un programma ricco di eventi quello messo a punto dal Comune di Baragiano per animare le serate estive.

Si comincia sabato con un doppio appuntamento: prima l’inaugurazione, nella Galleria civica, della mostra di Antonio Bruscella ‘Finzioni Contemporanee’ poi, in serata, il concerto del Bayan superstar trio di fisarmoniche in piazza Plebiscito. Domenica, nel parco urbano di Piazza Mercato, in occasione di ‘Baragiano cinema’, l’ incontro con il regista Andrea Manicone.

Mercoledì, dalle 20, nell’Archeoparco del Basileus, degustazioni di vini locali e concerto del Salvatore Russo quartet.

Sabato 9 agosto, in piazza Sant’Angelo, la presentazione del volume ‘Istantanee’ di Piera Caivano seguita dall’esibizione musicale di Manuel Petti che allieterà la serata con la sua fisarmonica.

Domenica nella suggestiva cornice dell’Archeoparco del Basileus andrà in scena “Orfeo”, lo spettacolo teatrale di e con Pio Baldinetti e con la possibilità di farsi predire il futuro percorrendo il labirinto dell’anima.

Giovedì 14 agosto, la cerimonia di intitolazione della galleria civica a Dino Satriano, grande giornalista ed intellettuale. A seguire, in piazza San Rocco, ancora teatro con lo spettacolo ‘ Welcome to America’ a cura di La Mandragola teatro.

Giovedì 21, appuntamento con ‘Street art & food’, percorso di spettacolo e gastronomia che si svolgerà nel centro storico a partire dalle 21.

Sabato 23 agosto all’Archeoparco del Basileus lectio magistralis di Franco Villani sulle origini delle genti lucane e concerto del quartetto Mefitis.

Piazza dei Ferrovieri farà da sfondo, giovedì 28 agosto, al ‘Basileus music festival’.

Sabato 30 agosto protagonista sarà la pizza che potrà essere degustata nella piazza cittadina assistendo allo spettacolo musicale ‘ L’Oro di Napoli’.

L’appuntamento con il teatro torna domenica 31 agosto, quando nell’Archeoparco del Basileus andrà in scena ‘ Le lacrime di Pericle’ dell’ associazione teatrale Magna Grecia.

In piazza San Rocco, mercoledì 3 settembre, esibizione di Almalatina in ‘Serenata sotto le stelle’; il giorno successivo, sulla via Appia, doppio appuntamento con il concerto di All Jack’s e il percorso di degustazione di birre internazionali artigianali.

Sabato 6 settembre, in programma ‘La lunga notte del Basileus’ con spettacoli itineranti e disco dance che animeranno piazza dei Ferrovieri e via appia con la presentazione e delle attività e delle compagini sportive.

A chiudere il programma, domenica 7 settembre, in piazza Plebiscito, la cerimonia di conferimento del premio ‘Basileus ‘ alla sedicesima edizione, seguirà il concerto dell’Orchestra 131. ”

Spiega Giuseppe Galizia, sindaco di Baragiano:

“Abbiamo pensato ad un cartellone che potesse accontentare tutti includendo appuntamenti culturali, buona musica, spettacoli teatrali e degustazioni di prodotti tipici.

Sarà questa l’occasione per far conoscere ed apprezzare il nostro Archeoparco del Basileus; un percorso di installazioni sorprendenti, sulla collina di Baragiano, per ritrovare, tra storia, archeologia e mitologia, attraverso il labirinto della conoscenza, tempi passati che narrano di donne aristocratiche e guerrieri armati alla maniera degli eroi greci”.

Di seguito la locandina con i dettagli.