Basentana: “quanti incidenti dobbiamo ancora registrare prima del completamento dei lavori?”, a chiederlo…

“Quanti incidenti dobbiamo, ancora, registrare sulla SS 407 Basentana prima del completamento dei lavori, tanto attesi, di installazione dello spartitraffico al centro della carreggiata?”.

Questo è quanto chiede il Deputato del MoVimento 5 Stelle Ing. Gianluca Rospi che prosegue:

“Da quando sono entrato in parlamento uno dei miei primi impegni è stato quello di sbloccare i numerosi cantieri infrastrutturali fermi da diversi anni.

Infatti lo scorso agosto 2018 ho depositato un’interrogazione al Ministro delle Infrastrutture riguardo l’urgenza dei lavori di messa in sicurezza della SS 407 Basentana, con particolare riguardo all’inserimento dello spartitraffico centrale nel tratto che va dal comune di Salandra fino alla connessione con la SS 106 Jonica.

Risposta prontamente avuta dal Ministero, il quale rimarcava che l’intervento era suddiviso in più stralci funzionali, e per alcuni di questi, come dal Km 42 al Km 64, i lavori sarebbero dovuti partire entro la fine del 2018, mentre per gli altri due stralci, che interessano questa porzione di strada, i lavori sarebbero dovuti iniziare nel primo e nel secondo trimestre del 2019. Interventi questi tutti già finanziati e programmati.

Appresa la notizia della sospensione della gara dei primi due stralci funzionali dal km 42 al km 64, mi sono subito attivato nel chiedere informazioni ad ANAS e nel depositare una interrogazione al Ministro delle Infrastrutture De Micheli.

La richiesta fatta alla Ministra è quella di sollecitare la stessa ANAS affinché acceleri le procedure per lo sblocco dei cantieri così da evitare ulteriori tragedie, come quella avvenuta nel mese di agosto dove hanno perso la vita due persone che si aggiungono alle ormai tante vittime di incidenti verificatisi negli ultimi anni.

La società ANAS ha prontamente risposto che è stato disposto l’annullamento dell’aggiudicazione in autotutela e la riconvocazione della commissione di gara per l’aggiudicazione al secondo in graduatoria, che dovrebbe presumibilmente avvenire entro il corrente mese.

Auspico ora che tutti gli interlocutori Ministeriali e Regionali si adoperino per accelerare l’iter autorizzativo e l’avvio dei cantieri.

Mi rendo disponibile per supportare e servire i Sindaci avendo la missione, come Parlamentare lucano e ingegnere, di operare a vantaggio della comunità ed eclissare i disagi sociali presenti sul nostro territorio”.