Basilicata: a un anno dalla scomparsa di Mario Trufelli, il decano dei giornalisti lucani, poeta raffinato e rigoroso intellettuale istituito un premio in suo onore. I dettagli dell’iniziativa

A un anno dalla scomparsa di Mario Trufelli, il decano dei giornalisti lucani, poeta raffinato e rigoroso intellettuale, abbiamo scelto di ricordarlo con una iniziativa permanente e antiretorica, proprio come sarebbe piaciuta a lui.

L’Associazione della Stampa di Basilicata, in collaborazione con il Comune di Tricarico (Matera) e con il patrocinio di molti Enti pubblici e privati, come la Fnsi e l’Ordine dei Giornalisti, ha scelto la data dell’anniversario per annunciare l’istituzione del “Premio Mario Trufelli”, che sarà destinato ogni anno a premiare gli studenti più meritevoli delle scuole italiane di giornalismo, riconosciute dall’Ordine Nazionale dei Giornalisti e gli alunni dell’ultimo anno delle scuole secondarie di secondo grado della Basilicata.

I partecipanti dovranno presentare un elaborato sviluppato secondo un aspetto a scelta della produzione giornalistica (a titolo esemplificativo: articolo per quotidiano o rivista, servizio radiofonico o televisivo, trattamento per le varie piattaforme online e per i social media) sulla base del tema che verrà indicato di anno in anno, tenendo presenti i multiformi aspetti dell’attività e degli interessi manifestati da Mario Trufelli, nel corso della sua vita professionale.

Per il primo anno il tema che verrà proposto ai partecipanti è: “Informazione e Mezzogiorno. Il ruolo dei media in una realtà difficile con indici di lettura tra i più bassi d’Europa”.

Il bando di concorso, con tutte le modalità per la partecipazione, sarà pubblicato ogni anno entro il 30 settembre e la consegna del premio avverrà il 3 agosto successivo, nel corso di una cerimonia che si svolgerà a Tricarico, paese natale di Mario Trufelli.

Spiega il presidente dell’Associazione della Stampa di Basilicata Angelo Oliveto:

“Con il premio si vuole dare un seguito concreto alla missione di un maestro come Mario Trufelli, che si è speso come pochi per la crescita delle nuove generazioni, interessandole a un giornalismo fatto di competenza, onestà intellettuale, rispetto della verità e delle persone”.

Sottolinea il Sindaco di Tricarico, Paolo Paradiso:

“E’ un onore potere annunciare, insieme all’Associazione della Stampa di Basilicata, l’istituzione di un premio giornalistico in sua memoria.

Tricarico e il giornalismo sono stati due amori per il nostro concittadino e riteniamo che una sinergia del genere sia il miglior omaggio possibile alla sua figura.

Il bisogno d’informazione adeguata risulta essere sempre più pressante e necessario e per questo abbiamo pensato anche di coinvolgere le giovani generazioni, iscritte alle classi delle scuole secondarie di secondo grado.

Mario Trufelli è stato un esempio e maestro di sano e competente giornalismo; ci auguriamo che altri possano intraprendere la sua strada”.