Basilicata: addio al giovane Marco, Maresciallo della Stazione dei Carabinieri

Triste giornata per le comunità di Laterza e Tursi, profondamente colpite dalla tragica notizia della scomparsa del maresciallo 31enne Marco Lomagistro, giovane comandante della Stazione dei Carabinieri originario del Comune pugliese.
Secondo le primissime notizie è stato trovato privo di vita nella Caserma di Tursi nella quale prestava servizio.
A darne notizia il sindaco di Laterza, Franco Frigiola:
“La sua morte rappresenta una perdita gravissima per l’Arma dei Carabinieri e per il nostro territorio.
Dietro ogni uniforme, dietro ogni sorriso, può nascondersi un peso che non sempre riusciamo a vedere.
La memoria di Marco ci accompagni come monito e come impegno collettivo: costruire comunità più attente, più umane, più capaci di proteggere chi protegge noi.
Riposa in pace, Marco”.
Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa tragica scomparsa.