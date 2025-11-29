ULTIME NEWS

Basilicata: addio al giovane Marco, Maresciallo della Stazione dei Carabinieri

29 Novembre 2025

Triste giornata per le comunità di Laterza e Tursi, profondamente colpite dalla tragica notizia della scomparsa del maresciallo 31enne Marco Lomagistro, giovane comandante della Stazione dei Carabinieri originario del Comune pugliese.

Secondo le primissime notizie è stato trovato privo di vita nella Caserma di Tursi nella quale prestava servizio.

A darne notizia il sindaco di Laterza, Franco Frigiola:

“La sua morte rappresenta una perdita gravissima per l’Arma dei Carabinieri e per il nostro territorio.

Dietro ogni uniforme, dietro ogni sorriso, può nascondersi un peso che non sempre riusciamo a vedere.

La memoria di Marco ci accompagni come monito e come impegno collettivo: costruire comunità più attente, più umane, più capaci di proteggere chi protegge noi.

Riposa in pace, Marco”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa tragica scomparsa.