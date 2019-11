Basilicata, allerta Meteo e scuole chiuse: il sindaco di questo Comune ordina ai cittadini di lasciare le abitazioni!

Allerta Meteo in Basilicata.

In questi Comuni, rimarranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado:

Marsicovetere

Tramutola

Corleto Perticara

Tursi

Matera

Pisticci

Pomarico

Policoro

Nova Siri

Scanzano Jonico

Montalbano Jonico

Bernalda

Per questo, il Sindaco di Policoro, Enrico Mascia, ordina ai cittadini che risiedono nella zona D.7, nella zona agricola “case sparse”, nell’area delimitata tra Via Fiume, Via Piave, Via Trieste e Via Oberdan compresa, per un totale di circa 150 residenti e/o domiciliati, di lasciare, entro le ore 22:00, le proprie abitazioni e recarsi presso familiari o amici o, qualora non avessero tale possibilità, di recarsi presso la struttura “PALAERCOLE” sita in Policoro, in via Salvo d’Acquisto n.20, in prossimità del Municipio, allestita per detta emergenza.