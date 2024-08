Basilicata, concorso Agenzia delle Entrate-Riscossione: ecco fino a quando fare domanda

L’esame consiste in un test con 60 quesiti a risposta multipla sulle seguenti materie:

normativa vigente in materia di riscossione tributi;

diritto amministrativo, diritto civile, diritto commerciale, diritto tributario;

contabilità aziendale;

organizzazione e gestione aziendale; conoscenza informatica e dei principali applicativi.

Per ogni risposta esatta verrà attribuito un punteggio pari a +0,50; per ogni risposta mancata: 0 punti; per ogni risposta errata: -0,10 punti.

La prova si intende superata se si è raggiunto il punteggio minimo di 21/30. Nel caso di candidati con punteggio pari merito, verrà data priorità decrescente a chi ha un maggior numero di figli a carico o una minore età anagrafica.

I nuovi assunti vengono inquadrati nella 3^ Area 1° Livello – livello retributivo inserimento professionale del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali (dalla 1ª alla 3ª) dipendenti da Agenzia delle entrate-Riscossione, Equitalia Giustizia SpA e Riscossione Sicilia SpA del 28 marzo 2018 così come rinnovato in data 15 luglio 2022 con attribuzione del relativo trattamento economico.