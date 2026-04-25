Basilicata, gravissimo incidente: purtroppo un 35enne ha perso la vita

Un impatto violentissimo si è verificato ieri sera in Basilicata.

Come riporta rainews, “un uomo di 35 anni è morto, e un altra persona è rimasta ferita.

L’incidente è avvenuto tra un’auto e un furgone a Policoro, su via Lido.

Ad avere la peggio è stato il conducente dell’auto.

Sul posto i sanitari del 118, ma per il 35enne non c’era più nulla da fare.

Il ferito, invece, è stato portato in ospedale.

La dinamica è ora al vaglio della polizia stradale.

Si tratta della decima vittima di questo 2026.

Appena dieci giorni fa, l’incidente in cui hanno perso la vita due autotrasportatori di 23 e 46 anni, sulla Potenza-Melfi”.

Ci stringiamo al dolore dei familiari per la tragica perdita.