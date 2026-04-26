Basilicata, tragico incidente per un 34enne che ha purtroppo perso la vita: questo l’intervento dei Vigili del Fuoco

Ieri sera intorno alle ore 20:10, la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Matera, in servizio presso il Distaccamento di Policoro, è intervenuta d’urgenza a seguito di un grave incidente stradale avvenuto nel centro abitato di Policoro, nei pressi dell’incrocio tra via Lido e via Gorizia.

Il violento impatto ha coinvolto due veicoli: un furgone e un’autovettura guidati da due policoresi.

Il bilancio dell’incidente è tragico: il conducente dell’autovettura, un giovane classe di 34 anni, è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Il trentatreenne conducente del furgone, invece, è stato soccorso dai sanitari e trasportato d’urgenza presso il vicino nosocomio di Policoro per le cure del caso.

Sul posto, oltre al personale dei Vigili del Fuoco impegnato nelle operazioni di messa in sicurezza dei veicoli e dell’area, sono intervenute due ambulanze del 118 e le pattuglie della Polizia Stradale per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

Al fine di consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione dei mezzi, il tratto stradale interessato è rimasto chiuso al traffico in entrambi i sensi di marcia.

Queste alcune foto dell’intervento.