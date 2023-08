Basilicata: guai per cinque ragazzi tra i sedici e i vent’anni! Ecco cosa è successo

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato dei Carabinieri secondo il quale si apprende che “i Carabinieri della Stazione di Irsina hanno denunciato in stato di libertà alle competenti Autorità Giudiziarie cinque ragazzi, tra i sedici e i vent’anni, per detenzione illecita di sostanza stupefacente.

I Carabinieri si trovavano impegnati in un servizio perlustrativo per il controllo del territorio quando verso le 20:00 sulla SS Bradanica notavano l’autovettura con a bordo i giovani viaggiare a velocità sostenuta, motivo per cui decidevano di raggiungerli e fermali per un controllo.

Appena intimato l’alt e prima di fermare la marcia, i militari hanno notato che da un finestrino dell’auto veniva lanciato un involucro che, recuperato subito dopo, è risultato contenere 6 gr. di hashish, per cui veniva condotta una perquisizione nei confronti di tutti gli occupanti dell’auto ed al veicolo stesso, nel quale sono stati trovati altri involucri per un totale di 10 grammi circa di hashish.

Per i giovani è scattata la denuncia per detenzione illecita di sostanza stupefacente e i minori, condotti in caserma, sono stati poi riaffidati ai familiari che sono giunti sul posto a prenderli.

Per la condotta contestata la legge prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da euro 1.032 a euro 10.329″.

