Basilicata: il centrodestra lucano si è riunito a Roma per pianificare l’azione politica in vista del 2024. I dettagli

Il centrodestra lucano si è riunito a Roma per fare il punto della situazione e per pianificare l’azione politica in vista del 2024.

Hanno preso parte i segretari regionali di Fi (Elisabetta Casellati), di Fdi (Piergiorgio Quarto) e della Lega (Pasquale Pepe), insieme al Governatore Vito Bardi.

Così dichiarano i segretari regionali dei partiti della coalizione:

“La sintonia sulle iniziative da intraprendere e sui programmi da realizzare è totale, a cominciare dalla Regione e dalla Città di Potenza.

Lavoreremo insieme al meglio per i lucani nei mesi a venire e ci faremo trovare pronti per le sfide elettorali del prossimo anno”.a

