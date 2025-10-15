Basilicata: “La forestazione da voce di spesa a motore di sviluppo economico e sociale”. La proposta di legge

Il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella (Azione), ha presentato una Proposta di legge per l’istituzione dell’Agenzia Forestale Regionale (AGEFOR), nata in coerenza con gli impegni assunti insieme al consigliere Nicola Morea e frutto di un lavoro condiviso con gli uffici della Presidenza del Consiglio.

Ha spiegato Pittella:

“Con questa iniziativa il Consiglio regionale intende riappropriarsi pienamente di una materia tanto delicata quanto strategica come quella della forestazione, esercitando la propria prerogativa di produrre norme, innovazioni giuridico-amministrative e strumenti di governo per politiche di grande rilievo“.

La proposta mira a razionalizzare e modernizzare il sistema della forestazione lucana, istituendo un ente unico in grado di coordinare in modo efficiente risorse, professionalità e interventi.

Ha evidenziato il Presidente:

“L’obiettivo è dare un governo snello e funzionale alla forestazione, rendendola produttiva e capace di generare valore per il territorio.

L’Agenzia sarà chiamata a promuovere una visione moderna e sostenibile del settore, trasformando la forestazione da voce di spesa a motore di sviluppo economico e sociale“.

Sul piano procedurale, Pittella ha annunciato l’avvio dell’iter legislativo:

“Ora inizierà il percorso nelle Commissioni competenti, che prevede un ampio confronto istituzionale.

È mia ferma volontà insieme al consigliere Morea e a tutti i colleghi che vorranno sottoscrivere la proposta, ascoltare il parere dei sindacati, del Governo regionale, dell’assessore al ramo e di tutti i soggetti interessati, così da raccogliere contributi e osservazioni su un tema cruciale per la Basilicata”.

Particolare attenzione sarà riservata al valore delle professionalità che operano nel comparto.

Ha concluso Pittella:

“Con AGEFOR vogliamo costruire un modello capace di coniugare inclusione sociale, efficienza amministrativa, valorizzazione delle competenze e crescita economica, restituendo dignità e prospettiva a un settore che può e deve generare futuro per la Basilicata”.

Lo riporta una nota stampa del presidente del Consiglio regionale della Basilicata, Marcello Pittella.