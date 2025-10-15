Meteo Potenza: peggioramento in agguato! Ecco gli ultimi aggiornamenti

Una circolazione depressionaria si approfondisce sulla Regione determinando molte nubi, foriere di acquazzoni o temporali diurni.
Ma che tempo ci attende su Potenza?
Secondo gli esperti di 3bmeteo oggi, Mercoledì 15 Ottobre avremo nubi in progressivo aumento con deboli piogge dal pomeriggio.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 14°C, la minima di 10°C.
Invece, Giovedì 16 Ottobre avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l’intera giornata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 12°C, la minima di 9°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.