Basilicata, la Polizia salva un cane da caccia!

La Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di vigilanza stradale predisposti dal Compartimento di Polizia Stradale “Campania-Basilicata”, finalizzati alla prevenzione e repressione dei comportamenti di guida scorretti, mentre percorreva la s.s. Appia all’altezza del km 565, ha rinvenuto e salvato un cane da caccia di razza breton che vagava, evitando così che potesse essere investito o essere causa di incidente per gli utenti della strada.

L’animale, messo in sicurezza, veniva affidato in custodia ad un canile convenzionato con il comune di Matera.

Queste alcune foto.