Basilicata: per giovani e professionisti l’opportunità di acquisire competenze sempre più richieste dal mercato del lavoro. Ecco come inviare la propria candidatura

È online il bando per partecipare alla seconda edizione del percorso in “Cloud Architecting on AWS” della MT Academy, promosso dal Dipartimento Politiche di Sviluppo della Regione Basilicata – guidato dall’assessore Francesco Cupparo – in collaborazione con Amazon Web Services (AWS) e con il coordinamento di Sviluppo Basilicata.

Dopo il successo della prima edizione – che ha formato diversi lucani, alcuni dei quali rientrati dall’estero per mettere a frutto le proprie competenze nella loro terra – la nuova proposta rafforza l’impegno della Regione Basilicata nella formazione avanzata nel settore digitale, offrendo a giovani e professionisti l’opportunità di acquisire competenze sempre più richieste dal mercato del lavoro, come dimostrano le numerose richieste arrivate alla MT Academy da parte di aziende lucane che investono nel cloud e sono alla ricerca di figure specializzate.

Il percorso formativo, che prenderà il via all’inizio di ottobre e si concluderà a metà dicembre, è rivolto a laureati, diplomati e professionisti con un background in ambito tecnico-scientifico ed è pensato per formare figure altamente specializzate nella progettazione di infrastrutture cloud.

È prevista una formazione tecnica intensiva sulle tecnologie AWS, arricchita da project work su casi d’uso reali, incontri con aziende per favorire l’inserimento professionale, attività di capacity building, laboratori e seminari con esperti del settore.

Grazie alla collaborazione del Comune di Matera, la sede del percorso è la Casa delle Tecnologie Emergenti, uno dei poli di innovazione più dinamici del Mezzogiorno.

Dichiara l’assessore regionale alle Attività produttive, Francesco Cupparo:

“La seconda edizione del percorso in ‘Cloud Architecting on AWS’ conferma l’impegno della Regione Basilicata nel promuovere politiche attive di alta formazione nei settori strategici per lo sviluppo del territorio.

Puntiamo a creare in Basilicata un ecosistema dell’innovazione che connetta giovani talenti, imprese e tecnologie abilitanti.

La collaborazione con Amazon Web Services e il ruolo di coordinamento svolto da Sviluppo Basilicata rendono MT Academy un modello virtuoso, capace di coniugare crescita professionale, occupabilità e attrazione di investimenti.

Un’opportunità concreta per i nostri giovani e un segnale forte verso l’intero sistema produttivo regionale.”

Le domande di partecipazione possono essere presentate fino al 15 settembre 2025.

Tutte le informazioni, il bando e la modulistica sono disponibili sul sito di MT Academy: https://mtacademy.regione.basilicata.it/cloud-architect-on-aws/