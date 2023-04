In Basilicata rinvenuto il corpo senza vita di un uomo.

Sembra si trovasse in un cantiere abbandonato nella periferia di Policoro.

Sul posto agenti del Commissariato della Polizia di Stato e della Polizia Scientifica.

Sono in corso le indagini per ricostruire le cause del tragico accadimento.a

