Basilicata, sanità: “è gravissima la carenza di OSS, servono assunzioni immediate”! L’appello

Il Segretario Regionale Fials Basilicata Giovanni Sciannarella, il Segretario Fials Potenza Costanzo Giuseppe e il Segretario Fials Matera Marco Bigherati lanciano un nuovo e forte allarme sulla gravissima carenza di Operatori Socio Sanitari nelle Aziende Sanitarie della Regione Basilicata, una situazione ormai non più sostenibile che sta mettendo in seria difficoltà lavoratori, reparti e qualità dell’assistenza ai cittadini.

Con una nota ufficiale inviata ai Direttori Generali dell’AOR San Carlo, ASP Basilicata, ASM Matera e CROB di Rionero, la Fials Basilicata ha chiesto l’immediato scorrimento delle graduatorie OSS ancora vigenti e chiarimenti urgenti sulle procedure assunzionali attualmente ferme o rallentate.

Dichiarano i rappresentanti sindacali:

“Non è più tollerabile che il personale continui a lavorare in condizioni di costante emergenza, tra turni massacranti, ferie negate e carichi di lavoro ormai insostenibili.

Gli OSS rappresentano una figura essenziale per garantire sicurezza assistenziale, dignità delle cure e corretta organizzazione del lavoro nei reparti”.

Critica appare la situazione dell’ASP Basilicata, dove continuano a registrarsi forti carenze di OSS nei servizi territoriali, sempre più in difficoltà nel garantire livelli assistenziali adeguati.

Le criticità risultano aggravate dalla mancata copertura del turn over, dall’aumento dei carichi di lavoro e dall’imminente periodo estivo, che rischia di mettere ulteriormente in crisi l’organizzazione dei servizi sanitari provinciali.

Nonostante la presenza di graduatorie immediatamente utilizzabili, persistono ritardi nelle procedure di assunzione che non risultano più giustificabili alla luce delle reali necessità assistenziali presenti sul territorio.

Critica anche la situazione dell’AOR San Carlo di Potenza, dove numerosi OSS segnalano di essere stati convocati, di aver effettuato le visite mediche pre-assuntive con esito positivo, ma di non essere stati successivamente chiamati per la firma del contratto.

Sottolineano Sciannarella, Costanzo e Bigherati:

“La Fials chiede trasparenza e tempi certi sulle assunzioni già avviate.

Non è accettabile lasciare decine di lavoratori in una situazione di totale incertezza mentre i reparti continuano a soffrire per la carenza di personale”.

Grave è anche la situazione dell’ASM, dove risultano ancora presenti circa cinquanta candidati nella graduatoria OSS vigente nonostante le pesanti carenze di organico presenti nelle strutture aziendali.

Le criticità maggiori vengono segnalate nei presidi ospedalieri di Matera e Policoro ma anche a Tinchi e Stigliano dove numerosi reparti registrano una grave insufficienza di OSS con inevitabili ripercussioni sull’organizzazione del lavoro e sull’assistenza ai pazienti.

Analoga e fortemente preoccupante appare la situazione del CROB di Rionero, dove la carenza di OSS rischia di incidere pesantemente sulla qualità dell’assistenza ai pazienti oncologici, molti dei quali fragili e non autosufficienti.

La FIALS Basilicata evidenzia come, nonostante la previsione della figura OSS nel Piano Triennale del Fabbisogno del Personale, non risultino ancora completate le necessarie procedure assunzionali.

Secondo la Fials Basilicata, la situazione rischia di aggravarsi ulteriormente con l’apertura delle Case di Comunità e degli Ospedali di Comunità previsti dal PNRR, strutture che non potranno funzionare senza personale adeguato.

Concludono i dirigenti della Fials Basilicata:

“Le graduatorie esistono e sono immediatamente utilizzabili.

Non ci sono più alibi né ulteriori ritardi giustificabili.

Servono assunzioni immediate e risposte concrete”.

La Fials Basilicata annuncia infine che, in assenza di riscontri rapidi e concreti, valuterà ulteriori iniziative sindacali a tutela dei lavoratori e della sanità pubblica lucana.