Potenza, al Parco Montereale la Regione incontra gli studenti: ecco il tema al centro della giornata

La Direzione Generale del Dipartimento Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata ha partecipato alla Giornata dell’Arte Studentesca, al Parco di Montereale a Potenza.

È un appuntamento che coinvolge gli studenti lucani con focus dedicato su creatività, cultura e partecipazione giovanile.

Per l’occasione, il Dipartimento è stato presente con uno spazio dedicato ai progetti CReMSS – Centro Regionale di Monitoraggio della Sicurezza Stradale – e LUDICA, iniziative attraverso le quali la Regione Basilicata promuove la cultura della sicurezza stradale, la prevenzione dei comportamenti a rischio e la diffusione di stili di vita responsabili tra le nuove generazioni.

Nel corso della manifestazione, studenti e visitatori hanno potuto conoscere le attività sviluppate nell’ambito dei due progetti, confrontarsi con gli operatori coinvolti e approfondire le azioni messe in campo dalla Regione per rafforzare la sicurezza sulle strade, favorire una maggiore consapevolezza dei rischi legati alla guida e incentivare comportamenti corretti e responsabili.

Ha dichiarato il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale Pepe:

“Partecipare a momenti di aggregazione e confronto come la Giornata dell’Arte Studentesca significa avvicinare le istituzioni ai giovani nei luoghi in cui vivono, studiano e costruiscono relazioni.

Attraverso i progetti CReMSS e LUDICA continuiamo a investire nella prevenzione e nella diffusione della cultura della sicurezza stradale, perché educazione, consapevolezza e responsabilità rappresentano strumenti fondamentali per ridurre i rischi e promuovere una mobilità sempre più sicura e sostenibile”.

La partecipazione all’evento ha rappresentato un’importante occasione di dialogo con il mondo studentesco, confermando l’impegno della Regione Basilicata nel promuovere percorsi di sensibilizzazione e formazione rivolti alle nuove generazioni, nella convinzione che la diffusione di una solida cultura della prevenzione costituisca un elemento essenziale per la crescita civile e sociale delle comunità.