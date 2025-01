Basilicata sempre più controlli della Polizia stradale e giudiziaria: arresti, patenti ritirate, guida in stato di ebrezza!

È tempo di bilanci e, come tutti gli anni, la Polizia Stradale, Specialità della Polizia di Stato, tira le somme delle attività svolte nel 2024.

Nell’anno appena trascorso, il Compartimento Polizia Stradale per la Campania e la Basilicata ha impiegato per il controllo di strade e autostrade impiegando 31.638 pattuglie che hanno controllato 93.525 persone e contestato 67.641 infrazioni.

Le violazioni accertate per eccesso di velocità sono state 2.386.

Sono state ritirate 1.752 patenti di guida e 2.741 carte di circolazione.

Sono stati infine decurtati 77.324 punti patente.

I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 44.841, di cui 187 sanzionati per guida in stato di ebbrezza alcolica mentre quelli denunciati per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati 79.

I veicoli sequestrati per la confisca sono stati 35.

Nelle 176 tratte autostradali – pari a 1.670 km – la Polizia Stradale controlla la velocità media attraverso il “Tutor” e, dal 1° gennaio al 22 dicembre ha rilevato 315.909 infrazioni per superamento dei limiti di velocità.

Sono proseguiti i controlli nel settore del trasporto professionale che ha visto impegnati 129 operatori, tra poliziotti e dipendenti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che hanno controllato 11.859 veicoli pesanti, accertando 9.020 infrazioni e ritirando patenti e carte di circolazione.

Particolarmente efficace è stata anche l’attività di polizia giudiziaria che ha consentito di assicurare alla giustizia complessivamente 738 persone di cui 82 arrestate e 653 denunciate in stato di libertà.

Oltre 18.379,00 g di sostanze stupefacenti sequestrate e 22 i veicoli oggetto di riciclaggio sequestrati.

Gli esercizi pubblici controllati sono stati 248 di cui 68 autofficine, 120 autorivendite, 3 autoscuole, 23 carrozzerie, 20 agenzie di pratiche automobilistiche, 8 autodemolizioni e 26 altri esercizi. 75 sono state le infrazioni rilevate di cui 73 per le quali è prevista una sanzione amministrativa e 2 di rilevanza penale.

Il 14 dicembre 2024 sono entrate in vigore le disposizioni della legge n. 177 del 25 novembre 2024 che ha apportato molteplici modifiche al codice della strada e ad altre norme, nell’ambito di un generale progetto di revisione che prevede anche l’attuazione di un’ampia delega legislativa per incrementare la sicurezza stradale.

La novella ha interessato numerosi articoli del codice in diversi ambiti: infrastrutture, segnaletica, veicoli, condizioni per la guida, norme di comportamento, educazione stradale.

Non sono stati modificati i livelli alcolemici per la guida in stato di ebbrezza ed è stata introdotta la novità dell’alcool-lock.

Le modifiche normative sono volte ad incrementare la sicurezza stradale intervenendo in modo trasversale sui diversi ambiti che caratterizzano la circolazione con particolare riguardo anche ai compartimenti rischiosi messi in atto dagli utenti della strada al fine di salvaguardare l’incolumità e la vita di ciascuno.

I primi dati rilevati da Polizia Stradale e Arma dei carabinieri fanno segnare un calo tendenziale dell’incidentalità e delle vittime.