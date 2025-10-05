Basilicata, un anno senza la giovane liceale Dea: al via la seconda edizione del concorso di scrittura creativa in suo onore. I dettagli

Un anno senza Anna Dea.

Per ricordare la giovane liceale 15enne che, esattamente un anno fa, si tolse la vita, l’associazione nata in sua memoria, “Dea per sempre”, si è ritrovata nella parrocchia Madonna del Carmine di Tinchi di Pisticci, per stringersi al suo Arcivescovo, S.E. Rev.ma Mons. Benoni Ambarus e pregare insieme per Dea e per tutti i giovani che ci hanno lasciato troppo presto, ma per rivolgere pensieri di amore e speranza ai tanti adolescenti che possano ritrovarsi a vivere un disagio inconfessato.

Toccante l’omelia di don Ben, che ha sottolineato il senso profondo della vita e la pienezza del domani che ci attende, lungo il cammino della fede.

Dopo il momento di comunità e condivisione, l’associazione, nel ricordo di Dea annuncia la seconda edizione del concorso di scrittura creativa “Cara Dea”, rivolto a tutti i giovani studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Basilicata e Puglia.

La volontà dell’associazione è quella di mettersi in ascolto dei giovani come Dea, in alcuni casi tanto fragili e spesso incapaci di chiedere aiuto.

Le lettere, nelle quali gli studenti sceglieranno di raccontarsi, forniranno una finestra preziosa sulla realtà ed anche sulle difficoltà del mondo adolescenziale odierno.

Una grande novità di questa seconda edizione del concorso è caratterizzata dalla giuria che valuterà i lavori degli studenti.

Alla commissione della prima edizione – composta da socie fondatrici dell’associazione, integrate dal giornalista Pino Suriano, docente di Dea – si aggiungeranno, per la sezione musicale – OLO (il giovane liceale tarantino che ha scritto e inciso il brano “Cara Dea”) ed il rapper italiano e noto autore Andrea “Pula” Pugliese (tanti i brani italiani che portano anche la sua firma, tra cui “Pazza” di Loredana Bertè).

La Giuria avrà anche un Presidente Onorario: lo scrittore di successo ed autore di bestsellers, Simone Tempia, noto al grandissimo pubblico per “Vita con Lloyd”.

Ai giovani vincitori giungeranno ricchi doni in denaro.

Per “Dea per sempre”, la seconda edizione del concorso “Cara Dea” rappresenta un nuovo importante impegno.

Dichiarano dall’associazione:

“Negli scritti dei ragazzi, nelle loro parole, nelle note musicali, finanche nei disegni noi ritroviamo la straordinaria bellezza che ha caratterizzato la nostra Dea e che è nell’animo di ogni ragazza e ogni ragazzo che incontriamo lungo la nostra strada.

Ragazzi che, a causa di una società distratta e spesso virtuale, rischiano di sentirsi fuori posto, invisibili o addirittura sbagliati.

Il nostro concorso mette proprio loro al centro.

È il nostro modo per dire loro che noi non solo li vediamo, ma che siamo qui, al loro fianco, pronti a tendere una mano e a combattere dalla loro parte.

Vorremmo tanto che i premi che verranno assegnati con lo spirito del dono, possano trasformarsi in piccoli sogni da realizzare, in emozioni da rendere reali.

Ecco perché preghiamo di non utilizzare quei soldi in tecnologia, ma magari in viaggi”.

Il termine ultimo per l’invio degli elaborati è fissato nelle ore 12:00 del 29/11/2025.

Il bando ed i suoi allegati sono scaricabili al seguente link: https://www.deapersempre.org/concorso.php