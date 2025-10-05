Grave incidente sulla Tito – Brienza: questi gli ultimi aggiornamenti su don Antonio Meliante

Don Antonio Meliante, coinvolto in un grave incidente sulla Statale 95 Tito–Brienza, all’uscita della galleria in territorio di Brienza, è ricoverato presso il Centro Ustioni del Policlinico di Bari da più di un mese.

Questi gli ultimi aggiornamenti del sindaco di Pignola, De Luca:

“Ci sono segnali positivi e confortanti nelle condizioni di don Antonio, ma i medici sottolineano che il percorso di guarigione sarà ancora lungo e da seguire con la massima cautela.

La prognosi resta riservata e proseguono le cure e le medicazioni presso il Centro Grandi Ustionati del Policlinico di Bari.

Rinnoviamo la nostra vicinanza a don Antonio, affidandolo alla protezione della nostra Madonna degli Angeli“.

La Redazione e tutta la comunità di Pignola resta unita nella vicinanza e nella preghiera per don Antonio e per tutti i feriti.