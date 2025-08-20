Bella: al via la quarta edizione de “La Via del Latte e della Mietitura”, l’evento enogastronomico che unisce sapori, memorie e innovazione. I dettagli

Al via la quarta edizione de “La Via del Latte e della Mietitura”, l’evento enogastronomico organizzato dai giovani di Restate Ragazzi insieme al Comune di Bella.

L’appuntamento è per Venerdì 22 Agosto 2025 a Sant’Antonio Casalini, Bella (PZ).

L’edizione 2025 unisce sapori, memorie e innovazione e propone un percorso che valorizza le tradizioni casearie e agricole del territorio lucano, con momenti esperienziali per tutte le età.

Questo il Programma:

Ore 18:00 – Inaugurazione del Museo del Latte

Apertura della mostra permanente: un viaggio tra gli antichi strumenti dei casari e un percorso sensoriale dedicato al mondo del latte.

Ore 19:00 – “La strada del latte e il suo racconto”

Laboratorio a cura della Scuola Permanente del Casaro – CREA ZA di Bella e CREA PB Basilicata con degustazione guidata dei formaggi tipici per conoscere aromi, sapori e segreti del mestiere.

Ore 20:00 – Apertura stand enogastronomici

Le attività locali propongono piatti e prodotti del territorio lungo il percorso enogastronomico. A seguire, laboratorio di danze lucane con Martina Paterna e intrattenimento musicale con il duo Lukanikò.

Restate Ragazzi commentano:

“Sarà una serata all’insegna della convivialità e della cultura rurale, per scoprire (e riscoprire) l’identità agricola di Bella e della Basilicata attraverso esperienze autentiche e condivise”.

Ecco la locandina.