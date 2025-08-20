Per “Maratea Jazz” si esibisce Gaia Gentile. Ecco l’appuntamento gratuito

Nuovo importante appuntamento oggi, ad ingresso libero e gratuito, con la rassegna “Maratea Jazz”.

Alle ore 21:00, in largo Cappuccini, si esibisce Gaia Gentile.

Originaria della provincia di Bari, la sua carriera professionale ha preso il via a soli 17 anni, esibendosi sia come solista che in gruppi vocali e orchestre, partecipando a concerti e festival in tutto il mondo, da Algeria e Thailandia a Inghilterra e Argentina.

La sua voce ha brillato anche nel programma televisivo “Ballando con le stelle” di Milly Carlucci, confermando il suo talento eclettico.

Gaia ha ottenuto il diploma presso “L’Accademia Artisti” di Roma, unendo così la sua passione per la musica con lo studio e l’amore per il teatro.

Nel 2020 ha debuttato con lo spettacolo “Gaia Gentile…ma non troppo!”, dove ha esibito la sua personalità stravagante, omaggiando i grandi cantautori italiani con cui ha collaborato nel corso della sua carriera, da Caparezza a Capossela, Dalla, Silvestri e Noa.

Nel 2022 ha pubblicato l’album “Tanto Tutto Passa”, ottenendo un notevole successo sia di critica che di pubblico. Il suo impatto sui social media è straordinario, con milioni di visualizzazioni e centinaia di migliaia di ascolti per i suoi brani.

Nel maggio del 2023, ha lanciato il singolo “Non sei stato un caso”.

Nel 2024, esce il suo ultimo singolo “Senza Te”, che attira l’attenzione di programmi Tv a cui viene invitata ad esibirsi.

Nell’aprile 2024 partecipa al reality “The Voice Generations” arrivando alla super finale con il team di Loredana Bertè, conquistando l’attenzione del pubblico italiano e degli addetti ai lavori.

Il prossimo 24 agosto nella piazzetta Pietra del Sole, invece, sarà la volta di Cainã Cavalcante voce emergente più promettente della scena musicale brasiliana.

Ha collaborato con artisti leggendari come Yamandu Costa e João Bosco è apprezzato per la sua abilità nel “navigare” tra i vari generi, dal choro al jazz, con una tecnica e sensibilità interpretativa uniche.

Con Arabella Rustico, contrabbassista e cantante, creano un sound unico.

La rassegna si chiude sulla spiaggia di Acquafredda il 28 agosto con Michael Rosen, musicista che si esibisce in prestigiosi jazz festival, incide praticamente per tutti i principali artisti italiani, da Enrico Rava e Fabrizio Bosso, a Roberto Gatto, Stefano Bollani, per citare solo alcuni nomi dell’ambito jazz.

Attivo anche nella scena jazz europea, Michael si esibisce con numerosi musicisti americani di calibro internazionale, tra quali Sarah Jane Morris, Peter Bernstein, Mike Stern. “Maratea Jazz” è una manifestazione patrocinata dal Comune di Maratea e dalla Regione Basilicata.