Bella omaggia Mia Martini, la donna che ci ha lasciato finestre aperte sul mondo e sul “modo femminile’. L’iniziativa

Il Comune di Bella fa sapere:

L’8 Marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, la giornata istituita per ricordare le conquiste dei diritti civili, politici ed economici da parte delle donne cosi come le discriminazioni e le violenze di cui ề stato ed è ancora vittima il genere femminile, presso il Cineteatro Periz andrà in scena “…𝗺𝗶 𝗰𝗵𝗶𝗮𝗺𝗮𝗻𝗼 𝗠𝗶𝗺ì”, uno spettacolo che tra prosa e musica racconta di Mia Martini la donna che ci ha lasciato oltre ad un’impronta indelebile colma di arte anche finestre aperte sul mondo e sul “modo femminile’.

Rileggere la sua storia attraverso uno spettacolo teatrale induce profonde riflessioni sulla storia delle donne tra conquiste, violenze e discriminazioni.

L’8 marzo vieni a teatro.

L’ingresso è gratuito, la prenotazione obbligatoria”.

Di seguito la locandina con i dettagli.