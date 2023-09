Bella saluta e ringrazia il Maresciallo De Paduanis che, dopo cinque anni, lascia il Comando della Stazione Carabinieri. I dettagli

A Bella, nella casa comunale, alla presenza del Tenente Costantino Cuciniello della Compagnia di Melfi, il Maresciallo Gerardo Rocco e gli Appuntati scelti: Gennaro Zeverino e Roberto Marino del locale Comando Stazione Carabinieri il Sindaco ha salutato il Maresciallo Andrea De Paduanis che dopo cinque anni lascia il Comando della Stazione Carabinieri di Bella.

Per il Primo cittadino

“Il M.llo DE PADUANIS nei suoi cinque anni di servizio nella nostra comunità, seppur giovanissimo e per la prima volta al Comando di una Stazione Carabinieri, si è saputo fare apprezzare per la professionalità e grande spirito di abnegazione con cui ha portato avanti il suo impegno a servizio della nostra comunità.

È stato un punto di riferimento per le istituzioni, associazioni e per tutti i cittadini non solo in virtù delle sue riconosciute qualità professionali, ma anche per la disponibilità umana all’ascolto.

La collaborazione con l’amministrazione comunale è sempre stata fattiva e improntata allo spirito di servizio nell’interesse della collettività.

Durante la cerimonia abbiamo avuto il piacere di consegnare ad Andrea una targa, in segno di stima e gratitudine per il lavoro svolto.

Auguriamo ad Andrea di proseguire con successo nella carriera che lo attende dell’Arma e che, siamo certi, sarà ricca di soddisfazioni.

Il nostro sentito ringraziamento va anche a tutti i militari dell’Arma della locale Stazione per l’impegno e il lavoro quotidiano svolto a servizio della nostra comunità e l’augurio di buon lavoro al M.llo Gerardo ROCCO per il Comando della Stazione”.a

