Bellissima vittoria per il nostro Potenza Calcio! Leoni avanti così

21 Settembre 2025

Si è chiusa poco fa la partita tra Potenza Calcio e Picerno.

Il risultato finale infatti premia la nostra squadra con una vittoria di 2 a 0.

Di seguito i dettagli della partita e la classifica provvisoria.

Forza Potenza!