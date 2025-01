Bonus asili nido 2025: tutti gli importi e nuovi requisiti

Tra le principali novità della Manovra di bilancio 2025, ormai approvata definitivamente, sono previsti nuovi importi per il bonus Asilo nido 2025.

Per ottenerlo, però, come spiega quifinanza bisogna rispettare specifici requisiti.

Il bonus Asilo nido fa parte di tutta quella serie di “bonus per la famiglia”, come il bonus Bebè, i congedi parentali rafforzati, l’esonero contributivo per le mamme lavoratrici e diversi altri, come il bonus per l’acquisto di beni alimentari, per l’acquisto di elettrodomestici o i fondi garanzia per l’accesso al mutuo della prima casa.

Facciamo un passo alla volta e andiamo ad analizzare i nuovi requisiti e importi del bonus Asilo nido 2025.

Il bonus Asilo nido, come indicato da Inps nel 2017, resta un contributo di sostegno al reddito familiare.

Il bonus è erogato direttamente dall’Inps, ma è necessario fare domanda per ottenere l’importo.

Questo spetta in base al valore dell’Isee minorenni relativo al minore per cui si presenta la domanda.

Con la Manovra 2025 (comma 209), si chiarisce che l’importo dell’Assegno unico e universale per i figli a carico non deve essere considerato nel calcolo dell’Isee per determinare quanto spetta di bonus Asilo nido.

Escludendo l’Assegno unico dall’Isee, le famiglie potrebbero avere accesso a un importo maggiore.

Inoltre, il limite di spesa complessivo per i buoni è aumentato di 5 milioni di euro e permette a più famiglie di beneficiare del supporto economico.

Il bonus Asilo nido è pensato per le famiglie con figli di età inferiore a 3 anni e che frequentano l’asilo nido pubblico o privato, purché sia autorizzato.

Nello specifico, i figli devono avere un’età inferiore a 3 anni o devono compiere tre anni nell’anno solare.

Quindi i genitori possono presentare domanda anche dopo il compimento dei tre anni, ma sempre entro l’anno solare.

Attenzione: il bonus è accessibile anche per i genitori di un minore nato, adottato o in affido temporaneo e per i bambini con gravi patologie croniche che necessitano di supporto domiciliare.

Per accedere al bonus Asilo nido 2025 è necessario presentare l’Isee minorenni.

Gli importi variano a seconda del reddito familiare e possono arrivare fino a un massimo di 3.000 euro all’anno (importo massimo mensile erogabile di 272,73 euro al mese per 11 mesi).

Nello specifico:

Isee minorenni fino a 25.000 euro – 3.000 euro all’anno (importo massimo mensile erogabile 272,73 euro al mese per 11 mesi). Per non superare il tetto annuo di 3.000 euro per minore, le prime 10 mensilità vengono erogate al massimo dell’importo concedibile (272,73 euro). L’undicesima mensilità è pari a 272,70 euro;

Isee minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro – 2.500 euro all’anno (importo massimo mensile erogabile 227,27 euro al mese per 11 mesi). Per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore, le prime 10 mensilità vengono erogate al massimo dell’importo concedibile (227,27 euro). L’undicesima mensilità è pari a 227,30 euro;

Isee minorenni da 40.001 euro – 1.500 euro all’anno (importo massimo mensile erogabile 136,37 euro al mese per 11 mesi). Per non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore, le prime 10 mensilità vengono erogate al massimo dell’importo concedibile (136,37 euro). L’undicesima mensilità è pari a 136,30 euro.

Una delle novità portate nel 2024 prevedeva l’incremento del buono, ma solo se nei nuclei familiari risultavano:

Nuovi nati a decorrere dal 1° gennaio 2024;

Presenza di almeno un figlio di età inferiore ai dieci anni (requisito cancellato con la Manovra 2025).

Se si rispettano i requisiti, si ottengono i seguenti importi massimi:

3.600 euro (dieci rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro) con Isee minorenni in corso di validità fino a 40.000 euro;

1.500 euro (dieci rate da 136,37 euro e una da 136,30 euro) con Isee minorenni superiore a 40.000 euro.

Attenzione: l’importo massimo di 1.500 euro è riconosciuto in caso di assenza Isee minorenni e Isee con omissioni e/o difformità dei dati patrimoniali e/o reddituali.

Per presentare la domanda per il bonus Asilo nido (i passaggi descritti non si diversificano per scuole pubbliche o private e neanche per il sostegno domiciliare), è necessario accedere al sito dell’Inps.

Nella barra di ricerca inserire “bonus Asilo nido” e cliccare su “Approfondisci”. Si aprirà una pagina con un bottone blu e la scritta “Utilizza il servizio”.

A questo punto è necessario accedere con le proprie credenziali digitali: SPID, CIE o CNS. Sulla pagina saranno presenti quattro finestre suddivise in:

Inserimento

Gestione

Allegazione

Informazioni

In questa pagina è possibile tenere conto di diversi aspetti fondamentali per il bonus Asilo nido, come consultare i pagamenti, ma anche inviare una richiesta di variazione della domanda, consultare le comunicazioni e le evidenze.

C’è la possibilità di precompilare una domanda creata dal sistema o completare l’inserimento di dati di una domanda preesistente lasciata in bozza.

Per una nuova domanda, basterà invece cliccare su “Crea una nuova domanda” nel riquadro “Inserimento”. A questo punto saranno da compilare i diversi passaggi come:

dati soggetto (se supporto domiciliare o frequenza scolastica),

dati asili nido (selezione delle 11 mensilità),

modalità di pagamento,

dichiarazione di responsabilità.

Una volta revisionato il riepilogo, basterà proseguire e inviare la domanda.

A questo punto il sistema ricorda che, per ottenere i benefici richiesti durante la compilazione della domanda, è necessario allegare e trasmettere la documentazione su cui risulta l’iscrizione e l’avvenuto inserimento in graduatoria o la documentazione comprovata del pagamento della retta relativa a un mese di frequenza prenotato.

Sul sito dell’Inps sono presenti i video tutorial che rispondono a diversi dubbi, per esempio come si allega la graduatoria dell’asilo nido o come si annulla una domanda.

Come ogni anno, la domanda per il bonus Asilo nido deve essere effettuata entro l’anno.

Nel 2024 il termine ultimo era il 31 dicembre 2024 e così anche per il 2025 il termine entro la quale è possibile inviare la domanda è il 31 dicembre 2025.

La data così lontana permette di vedersi pagate le rette da gennaio a dicembre 2025.