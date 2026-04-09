Bonus gita scolastica 2026: spettano 150 euro per ogni figlio. I dettagli

Buone notizie per le famiglie che hanno figli che vanno ancora a scuola.

Il bonus gite scolastiche, infatti, resterà in vigore anche nel 2026 con modi diversi per essere applicato.

Ma, come spiega qds, “la novità principale riguarda il nuovo limite Isee che amplia di fatto la platea di coloro che possono accedere al cosiddetto welfare gite, come comunicato dal ministero dell’Istruzione e del merito nella nota pubblicata a dicembre dello scorso anno.

Il bonus può arrivare fino a 150 euro.

Il bonus è rivolto principalmente a quelle famiglie in difficoltà nel sostenere le spese per le gite.

Uno strumento che va quindi a sostenere le pari opportunità degli studenti in merito al diritto allo studio.

Il bonus è riconosciuto per ciascun studente e non per nucleo familiare: questo vuol dire quindi che, in presenza di più figli, è possibile ottenere il contributo per ognuno di loro, rispettando sempre i requisiti previsti.

Un’altra importante novità riguarda come richiedere il bonus: infatti, da quest’anno non esiste più una piattaforma nazionale ma va direttamente presentata domanda all’istituto scolastico che lo studente frequenta secondo le modalità stabilite autonomamente da ciascuna scuola.

Quest’ultime sono libere di aggiungere requisiti per ottenere il bonus e scadenze diverse per la presentazione della domanda”.