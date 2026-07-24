Brienza: la musica contemporanea per percussioni fa tappa in città a ingresso libero. Questo l’evento

Si terrà lunedì 27 luglio 2026 alle ore 20, presso la Chiesa Evangelica – Esercito della Salvezza (Villaggio XXIII Novembre, 1a) di Brienza, la prima tappa del nuovo progetto del Thauma Percussion Ensemble.

Oberdrums è un concerto per quartetto di percussioni che attraversa i linguaggi più vitali della musica contemporanea, tra minimalismo, ricerca timbrica e teatro musicale.

L’iniziativa rientra nei festeggiamenti per il decennale della Fondazione Accademia Ducale – Centro Studi Musicali. Ingresso libero.

Il titolo del progetto trae ispirazione dal concetto nietzschiano di Oberfläche, la superficie: non semplice apparenza, ma il luogo in cui la forma rende percepibile la profondità.

Nel mondo delle percussioni la musica nasce proprio dal contatto con una superficie — la pelle del tamburo, il legno della marimba, il metallo del vibrafono.

Dal gesto del percussionista che colpisce la materia emerge la risonanza, che si espande nello spazio e builds la profondità musicale. Oberdrums immagina così il ritmo come una superficie viva: un punto di incontro tra gesto, materia e percezione.

Il programma, della durata di circa 60 minuti, propone alcune delle pagine più significative del repertorio contemporaneo per percussioni: Steve Reich – Drumming, Part One; Julia Wolfe – Dark Full Ride; Gérard Grisey – Stèle; Steve Reich – Mallet Quartet; Steve Reich – Nagoya Marimbas; Carola Bauckholt – Hir & Ei.

Nei processi minimalisti di Steve Reich, pattern ritmici apparentemente semplici generano continue micro-trasformazioni percettive; in Dark Full Ride di Julia Wolfe l’energia delle percussioni fa vibrare la materia sonora con forza quasi fisica; in Stèle di Gérard Grisey la risonanza si dilata nello spazio in un campo timbrico luminoso e mutevole; con Hir & Ei di Carola Bauckholt il gesto e l’azione performativa diventano essi stessi parte della superficie sonora, aprendo dimensioni inattese dell’ascolto.

L’organico — marimba, vibrafono, grancassa e altre percussioni, fino a momenti di teatro musicale — offre al pubblico un’esperienza sonora dinamica e coinvolgente.

Il Thauma Percussion Ensemble nasce dall’esperienza e dall’evoluzione del Thauma Trio, formazione fondata nel 2016 dai percussionisti Fabio Macchia, Giulio Cintoni e Simone Buttà e dedicata al repertorio per percussione del Novecento e alle nuove creazioni.

Nel tempo il progetto si è ampliato a formazioni più ampie e alla musica contemporanea in senso lato, intrecciando strumenti, elettronica, voce e nuovi linguaggi performativi, con l’obiettivo di esplorare il thauma — il “terribile stupore, la meraviglia”.

Il progetto Thauma si è esibito in importanti festival e istituzioni tra cui il Ravello Festival, il Chigiana International Festival di Siena, il MAXXI di Roma, Tempo Reale e il MAIN Festival, collaborando negli anni con artisti quali Stefano Bollani, Ennio Morricone, Nicola Piovani, Patrick Gallois, David Krakauer e molti altri. Sul palco, un quartetto di giovani e talentuosi percussionisti: Fabio Macchia, Pierangelo Pellegrino, Simone Giuseffi e Alessio Cavaliere, musicisti con un’intensa attività orchestrale, solistica e cameristica al fianco di importanti orchestre e istituzioni italiane e internazionali.

Oberdrums è una nuova produzione musicale dell’associazione LOXOSconcept, in collaborazione con Keyhole, realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”.

Di seguito la locandina con i dettagli.