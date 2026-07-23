Serrapotina: “Opera strategica per il futuro dell’area sud della provincia di Potenza”. Ecco i lavori

“Il progetto di manutenzione straordinaria e di adeguamento della strada Serrapotina rappresenta un’infrastruttura strategica per il futuro dell’area sud della provincia di Potenza e conferma la volontà della Giunta regionale, guidata dal presidente Vito Bardi, di investire sulle aree interne trasformando le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione in opere concrete per cittadini e imprese.”

Lo afferma l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Francesco Cupparo, in occasione dell’avvio del calendario degli incontri territoriali dedicati agli interventi finanziati con il bando regionale per la viabilità comunale, che assegna 45 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 a sette aggregazioni di Comuni.

Il primo appuntamento ieri a Chiaromonte, Comune capofila del progetto che coinvolge anche Calvera, Carbone, Castronuovo Sant’Andrea, Fardella, Senise e Teana. L’intervento sulla strada Serrapotina è finanziato con 14,4 milioni di euro e prevede opere di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza di un’arteria fondamentale per la mobilità del comprensorio.

“Desidero evidenziare – sottolinea Cupparo – il forte impegno del presidente Vito Bardi e del vicepresidente e assessore alle Infrastrutture Pasquale Pepe, che hanno voluto imprimere una decisa accelerazione a questo programma di investimenti. La viabilità rappresenta una condizione indispensabile per garantire diritti di cittadinanza, sicurezza e sviluppo economico e sociale. Per questo continuiamo a lavorare affinché le comunità delle aree interne possano contare su collegamenti moderni ed efficienti.”

Secondo l’assessore, il progetto della Serrapotina costituisce il naturale proseguimento di un percorso avviato negli anni per colmare il divario infrastrutturale del comprensorio Mercure-Alto Sinni-Val Sarmento.

“È un percorso che conosco bene – aggiunge – perché è nato già nel 2017, quando da sindaco di Francavilla in Sinni ho condiviso con gli altri amministratori dell’Area Interna l’obiettivo di superare l’isolamento di questo territorio. Oggi quel lavoro trova una concreta continuità grazie alla programmazione della Regione Basilicata.”

Per Cupparo, l’investimento assume un valore che va oltre il semplice miglioramento della rete stradale.

“Parliamo di un’opera destinata a migliorare la qualità della vita di una vasta comunità locale, facilitando gli spostamenti quotidiani dei cittadini, l’accesso ai servizi essenziali e la sicurezza della circolazione.

Ma rappresenta anche una leva decisiva per lo sviluppo economico dell’intero comprensorio. Le imprese, in particolare le piccole e medie aziende che operano nell’area sud della provincia di Potenza, hanno bisogno di infrastrutture moderne per essere più competitive, ridurre i costi logistici e attrarre nuovi investimenti.”

“L’obiettivo della Regione – prosegue – è dimostrare con i fatti che è possibile fare impresa, creare occupazione e costruire opportunità di crescita anche nelle aree interne, contrastando lo spopolamento attraverso interventi strutturali e una visione di sviluppo di lungo periodo”.