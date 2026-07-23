Potenza: “Rafforzare l’assistenza odontoiatrica per queste persone della provincia”. I dettagli della richiesta

“Ho protocollato una mozione che sarà discussa nel prossimo Consiglio Provinciale di Potenza, con l’obiettivo di promuovere la piena attuazione della Legge Regionale n. 31/2014, che ha istituito il Servizio di Odontoiatria Speciale per disabili e pazienti a rischio, e di rafforzare le politiche di sostegno alle persone con disabilità e alle loro famiglie”.

Così scrive Giammarco Guidetti, Consigliere Provinciale di Potenza che aggiunge:

«Parliamo di un tema che riguarda la dignità delle persone e la qualità della vita delle famiglie.

Chi assiste quotidianamente una persona con disabilità non può essere lasciato solo, soprattutto quando si tratta di accedere a cure specialistiche essenziali come quelle odontoiatriche.»

La mozione nasce dalla consapevolezza che la Provincia di Potenza, con i suoi 100 Comuni e una forte presenza di aree interne, debba farsi interprete delle esigenze dei territori e contribuire a portare all’attenzione della Regione Basilicata le difficoltà che molte famiglie continuano ad affrontare nell’accesso ai servizi sanitari specialistici.

La Basilicata si è dotata già nel 2014 di una legge importante e lungimirante.

Oggi, a oltre dieci anni dalla sua approvazione, è doveroso verificare lo stato della sua concreta attuazione e comprendere se i servizi previsti siano realmente in grado di rispondere ai bisogni delle persone con disabilità e dei pazienti più fragili.»

Attraverso la mozione si chiede alla Regione Basilicata una verifica sullo stato di attuazione della normativa, la convocazione di un tavolo di confronto con istituzioni, aziende sanitarie, professionisti, associazioni e rappresentanti degli enti locali, nonché il potenziamento dei servizi di odontoiatria speciale, anche prendendo a riferimento le migliori esperienze sviluppate a livello nazionale ed europeo.

«Investire nelle persone con disabilità significa investire nelle famiglie, nella coesione sociale e nel futuro delle nostre comunità.

Nei piccoli Comuni e nelle aree interne l’accesso ai servizi non può diventare un fattore di disuguaglianza.

La politica ha il dovere di garantire pari diritti e pari opportunità a tutti i cittadini, indipendentemente dal luogo in cui vivono.»