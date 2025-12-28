Carabinieri di Potenza, bilancio 2025: repressione furti e droga, tutela vittime e sicurezza scuole

Con il volgere al termine del 2025, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Potenza traccia un consuntivo dell’attività svolta, delineando i tratti di un impegno capillare profuso a tutela del capoluogo e dell’intera provincia.

L’azione dell’Arma si è tradotta in una strategia dinamica, capace di coniugare la ferma repressione dei fenomeni criminosi con una prevenzione di prossimità, fondata sull’analisi costante delle dinamiche sociali e delittuose del territorio.

L’attività di controllo del territorio è stata scandita da servizi coordinati e mirati, volti a garantire una risposta pronta ed efficace alle istanze di sicurezza della cittadinanza.

Il focus istituzionale si è concentrato su quattro direttrici fondamentali:

contrasto ai reati predatori: un impegno incessante è stato dedicato alla prevenzione di furti in abitazione, esercizi commerciali e sportelli ATM, attraverso il presidio delle zone sensibili e un monitoraggio costante dei flussi delinquenziali.

lotta al narcotraffico e controllo delle armi: fermo l'impegno nel contrasto dello spaccio di stupefacenti, con l'obiettivo di recidere i canali di approvvigionamento che minacciano l'integrità delle giovani generazioni e alta la vigilanza sulla detenzione abusiva di armi.

tutela delle vittime vulnerabili e "Codice Rosso": in stretta sinergia con l'Autorità Giudiziaria, l'Arma ha affrontato con estrema sensibilità e rigore i casi di violenza domestica e di genere, fornendo protezione alle fasce più fragili della popolazione e, per arginare l'insidioso fenomeno delle truffe ai danni degli anziani, ha messo in campo una campagna di sensibilizzazione senza precedenti con incontri formativi mirati e la diffusione di un "decalogo" contro i raggiri, sia fisici che digitali. Tale iniziativa, promossa dalla Regione Basilicata, ha beneficiato della preziosa collaborazione degli Ordini dei Farmacisti e dei Medici Chirurghi della Basilicata, attori chiave in questa rete di protezione sociale.

In linea con le direttive del Comando Generale, l’attività dei Carabinieri di Potenza è andata oltre il controllo del territorio, facendosi promotrice di una vera pedagogia della sicurezza. Centrale è stato il dialogo e la collaborazione con le scuole. La Caserma “Orazio Petruccelli” ha aperto le proprie porte a numerose scolaresche, mentre i militari hanno incontrato studenti e docenti per approfondire temi cruciali della modernità: dal cybercrime al bullismo, dalla violenza giovanile alle derive legate all’abuso di alcol e droghe ed organizzato un incontro formativo con i Reparti Specializzati, Artificieri e Cinofili in testa, per affrontare la tematica dei rischi connessi all’uso degli artifizi pirotecnici e fuochi d’artificio in vista dei festeggiamenti di fine anno.

I traguardi raggiunti in questo anno di attività non sono isolati, ma rappresentano il compimento di un sistema di sicurezza integrato che riflette l’efficacia del coordinamento assicurato dalla Prefettura di Potenza e l’azione d’indirizzo delle Procure della Repubblica di Potenza e Lagonegro. Essenziale, in questo quadro, è stata la collaborazione con le altre Forze di Polizia e, soprattutto, il rapporto di fiducia con i cittadini poiché proprio la cooperazione attiva della popolazione rimane il pilastro su cui l’Arma intende continuare a costruire, nel prossimo futuro, una cornice di sicurezza collettiva sempre più solida e condivisa.

In chiusura di bilancio, il Colonnello Luca D’Amore, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Potenza, ha inteso rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le donne e gli uomini dell’Arma operanti sul territorio:

“Il merito dei risultati conseguiti appartiene ai miei Carabinieri, autentici artefici di un’azione quotidiana segnata da spirito di sacrificio e incondizionata dedizione al dovere. Un ringraziamento che estendo con affetto alle loro famiglie, silenziose sostenitrici di un impegno professionale spesso oneroso. Risultati lusinghieri che, sono sicuro, non costituiscono un mero punto d’arrivo ma lo stimolo ideale per affrontare l’anno che verrà con rinnovato vigore e immutata passione, al servizio della comunità lucana”.

Persone Arrestate 313 (di cui 36 per furto e 79 per stupefacenti) Persone Deferite in stato di libertà 2.282 Soggetti Controllati 118.604 Veicoli Controllati 93.480 Contravvenzioni al Codice della Strada 6.474 (per un importo di € 2.382.219,62) Sostanze Stupefacenti Sequestrate 25,805 Kg (di cui 22,7 Kg hashish, 1,6 Kg cocaina) Segnalazioni per uso di stupefacenti 204 Chiamate al numero di emergenza 112 92.234 Accessi nelle Caserme della Provincia 32.540

Principali Operazioni di Servizio:

31.01.2025 – I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Potenza, hanno dato esecuzione a Potenza, Avigliano (PZ), Montescaglioso (MT), Bologna, Cologno Monzese (MI), Roma e Siena, ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Potenza, su richiesta della locale D.D.A., nei confronti di 12 persone, quasi tutte di Potenza cd Avigliano, ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata alla detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e concorso in rapina aggravata.

29.04.2025 – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza, hanno dato esecuzione a Potenza, Bellizzi (SA), Campagna (SA), Eboli (SA), Pescara, San Cesareo (RM) e Zagarolo (RM), ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Potenza, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di 11 persone, tutte ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata ai furti, autoriciclaggio e ricettazione.

13.05.2025 – I Carabinieri della Compagnia di Viggiano, hanno eseguito in Viggiano (PZ), Villa d’ Agri di Marsicovetere (PZ), Potenza, Picerno (PZ), Tito (PZ), Foggia, Massa Carrara e Roma, un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Potenza, su richiesta della locale D.D.A., nei confronti di 17 persone, la maggior parte originarie della Val d’Agri, tutte ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

23.05.2025 – I Carabinieri della Compagnia di Venosa e del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Potenza, coadiuvati dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli, hanno rintracciato e arrestato, a Napoli, il catturando lucano Massimo Sileno. L’uomo di 52 anni, originario di Venosa, era irreperibile dall’ottobre 2023 dopo che la Procura della Repubblica di Potenza aveva emesso un ordine di carcerazione nei suoi confronti per una condanna alla pena definitiva di quattro anni di reclusione per detenzione di armi.

07.10.2025 – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Potenza, hanno dato esecuzione – a Potenza – ad un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dall’Ufficio GIP del locale Tribunale – su richiesta della Procura della Repubblica – nei confronti di 3 persone destinatarie della sospensione dalla professione per la durata di anni 1, poiché ritenute responsabili, a vario titolo, di maltrattamenti ex art 572 c.p. posti in essere nei confronti di bambini di età inferiore ai cinque anni.

PRINCIPALI ATTIVITA’ DI CONTRASTO AGLI STUPEFACENTI

26.03.2025 – I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Potenza, hanno tratto in arresto due giovani della provincia e rinvenuto in un garage situato nella zona ovest della città di Potenza ben 10 panetti di hashish, per oltre 1 chilo. Le successive perquisizioni estese alle abitazioni dei giovani hanno permesso di rinvenire, presso quella del ragazzo, altri 3 panetti di hashish, per un peso complessivo di circa 300 grammi, 37 grammi di marijuana, 17 grammi di cocaina, un bilancino digitale di precisione e la somma contante di oltre 20mila euro.

30.04.2025 – I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Potenza, hanno proceduto all’arresto di due individui del Vulture Melfese per concorso nel reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli stessi controllati su una delle arterie che consentono l’ingresso del Comune di Melfi, forzavano un posto di controllo speronando l’autovettura di servizio nel tentativo di sottrarsi ad eventuali accertamenti. La reazione dei militari metteva alle strette i due soggetti i quali abbandonavano l’auto per fare perdere le tracce. Tuttavia i militari riuscivano a intercettare i due individui ed a rinvenire, non lontano dalla vettura, un borsone, da loro occultato in un vano sottoscala, al cui interno erano nascosti 13,620 kg di hashish e 560 grammi di marijuana.

15.07.2025 – I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Potenza hanno proceduto all’arresto di un giovane del luogo poiché a seguito di perquisizione personale e locale d’iniziativa veniva trovato in possesso di 1405 grammi di hashish, 365 grammi di marijuana, 127 grammi di cocaina e n. 13 ordigni artigianali di diversa grandezza.

12.08.2025 – I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Potenza, in Melfi, rinvenivano, in un locale di sgombero ad uso comune, 418 grammi di cocaina e 3594 grammi di hashish, occultati in un borsone nascosto tra masserizie.

16.09.2025 – I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Viggiano traevano in arresto n. 4 persone poiché responsabili di trasporto, cessione e detenzione di sostanze stupefacenti, in quanto accertavano la cessione di 112 grammi di cocaina avvenuta tra un soggetto di origini campane e tre soggetti del luogo.

30.09.2025 – I Carabinieri della Stazione CC di Lavello, unitamente a personale del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Venosa, traevano in arresto in flagranza di reato un lucano, poiché a seguito di perquisizione veicolare e domiciliare d’iniziativa veniva trovato in possesso di 273.2 grammi di cocaina.