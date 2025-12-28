Sasso di Castalda brilla con “Pure Experience”: video con Acerenza e APT Basilicata incantano al Teatro Mariele Ventre

Grande partecipazione e forte coinvolgimento hanno caratterizzato “SASSO – Pure Experience”, l’evento promosso dal Comune di Sasso di Castalda che ha animato il Teatro Mariele Ventre con una serata dedicata al racconto del territorio.

Fulcro dell’iniziativa è stata la presentazione del video promozionale di Sasso di Castalda, realizzato da Digital Lighthouse con la regia di Luca Curto e con protagonista il nuotatore olimpico Domenico Acerenza.

Un racconto per immagini intenso e contemporaneo, capace di intrecciare sport, natura e identità, portando la Basilicata e Sasso di Castalda oltre i confini locali e nazionali.

Il video è disponibile sui canali istituzionali del Comune di Sasso di Castalda. Molto apprezzato dalla comunità sassese anche l’intervento del Direttore Generale di APT Basilicata, Margherita Sarli, che ha offerto una riflessione concreta sul ruolo dei borghi e sulla necessità di costruire strategie di promozione coerenti, condivise e di lungo periodo.

A guidare la serata, la conduzione attenta e coinvolgente di Omar Gallo, che ha saputo accompagnare il dialogo valorizzando contenuti e protagonisti.

“SASSO – Pure Experience dimostra quanto i nostri borghi abbiano da raccontare”, ha dichiarato il Sindaco di Sasso di Castalda, Rocchino Nardo. “Investire nel territorio significa investire nel futuro delle nostre comunità”.

Per l’Assessore al Turismo e Cultura Mariangela Laurino, “la presentazione del video rappresenta un esempio concreto di come la comunicazione possa diventare leva strategica per valorizzare il territorio e rafforzarne l’identità”.

Una serata che ha lasciato il segno, confermando Sasso di Castalda come luogo di racconto, visione e futuro.