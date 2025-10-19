C’è un Potenza primo in classifica, ed è il Potenza C5. Complimenti ragazzi!

C’è un Potenza primo in classifica, ed è il Potenza C5.

Per la seconda giornata del campionato di Serie B di calcio a 5, gironer G, i rossoblù guidati in panchina da Rocco Tancredi si sono imposti questo sabato per 3-2 al Palazzetto Dello Sport “Vito Pinto” di Mola.

Contro un avversario reduce dalla vittoria per 6-2 a Bernalda, il Potenza gioca una partita di qualità ma anche di sostanza, trovando nel finale, come già successo alla prima giornata contro il Brindisi, tre punti di platino che consentono di rimanere a punteggio pieno dopo due giornate.

Dopo il primo tempo terminato 1-1 (rete di Murilo Rodrigues Miani per il Potenza e di Console per i pugliesi) nella ripresa Canadeo e ancora Murilo davano i tre punti alla formazione lucana.

Il Mola si consolava con Reyno eletto MPV della partita e autore del momentaneo 2-2, ma la gioia finale è tutta degli ospiti. A fine partita queste le parole di uno dei protagonisti, l’italo brasiliano Murilo Miani artefice di una doppietta.

Spiega il giocatore del Potenza:

“La vittoria è arrivata perché ci abbiamo creduto fino alla fine.

Questo dimostra che siamo una squadra, abbiamo saputo soffrire e abbiamo creduto nei tre punti.

Le mie due reti sono conseguenza del lavoro di squadra.

In questa partita abbiamo saputo gestire i momenti chiave della gara, vincere fuori casa non è mai facile.

Faccio i miei complimenti a tutti i miei compagni e al mister”.

UNDER 19 – Domenica mattina, 19 ottobre, torna in campo anche l’Under 19 del Potenza C5 che dopo aver vinto la prima partita col Motorscar Brindisi, aspetta al PalaPergola (ore 11) la New Taranto.

Il tecnico dell’Under 19 è proprio Murilo. “Per quanto riguarda l’Under per me è una nuova esperienza e sto cercando di aiutare i ragazzi con tutto quello che conosco di questo sport.

Devo dire che i ragazzi si stanno impegnando tantissimo in quello che voglio, la prima è andata bene. Speriamo che con tanto lavoro ci possiamo togliere le soddisfazioni che il gruppo merita”.

In copertina Murilo Miani (fonte foto Acrocalcio2025).