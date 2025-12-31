Cena Solidale ad Avigliano: il coraggio di Lucia e mamma Caterina accende la speranza per i bambini che lottano per la vita

È in programma per sabato 3 gennaio 2026, presso il ristorante Villa Sveva, nella frazione Chicone di Avigliano, una Cena Solidale a sostegno dell’AGEOP – Associazione Genitori Ematologia Oncologia Pediatrica.

Madrina della serata sarà Lucia Guglielmi, una giovane donna che, all’età di nove anni, ha dovuto affrontare un medulloblastoma cerebrale. Un percorso lungo e difficile, vissuto tra i corridoi di numerosi ospedali italiani, che Lucia ha saputo attraversare con forza e determinazione, riuscendo a sconfiggere la malattia, accompagnata dall’instancabile mamma Caterina.

Durante questo cammino, la famiglia Guglielmi ha incontrato al Policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna quelli che oggi definisce dei veri e propri angeli custodi: i volontari dell’AGEOP, da sempre al fianco dei bambini oncologici e delle loro famiglie. L’associazione offre supporto concreto attraverso l’accoglienza delle famiglie, il sostegno economico e l’assistenza necessaria per affrontare le cure oncologiche pediatriche.

La Cena Solidale rappresenta per Lucia un gesto di profonda gratitudine nei confronti dell’AGEOP, ma anche un’occasione per continuare a sostenere la ricerca sui tumori infantili e le attività dell’associazione.

La serata sarà animata dalla collaborazione di DJ Denny e dalla partecipazione di importanti ospiti del folk lucano, tra cui Agostino Gerardi, Leo dei Prisma, Daniele Damiano e i Sarracin.

L’inizio della serata è previsto per le ore 20:30.