Comunali 2023: a Lagonegro due liste non ammesse. Ecco le ultime notizie

Ieri mattina alle ore 12:00 è scaduto il termine per la presentazione delle liste.

Si ricorda che sono 14 i Comuni lucani chiamati al voto il 14 e 15 Maggio per le comunali.

Di questi, 12 comuni sono della provincia di Potenza e 2 della provincia di Matera.

Dalle ultime notizie, emerge che a Lagonegro la Commissione elettorale circondariale ha ricusato 2 delle 4 liste presentate:

la lista “Cantiere Lagonegro” collegata al candidato sindaco Antonio Brigante;

la lista “Lagonegro Libertà e progresso” collegata alla candidata sindaca Concetta Iannibelli.

Stessa sorte per Tricarico dove è stata ricusata la lista “Alternativa in comune”, del candidato sindaco Pancrazio Locuoco, per irregolarità nella documentazione presentata a supporto della presentazione della lista.

Ecco le liste e i candidati alla carica di Sindaco per i seguenti comuni della provincia di Potenza:

– Atella

candidati sindaco:

Angelo Larotonda (Atella un bene comune)

Giuseppe Donato Telesca (NuovaAtella)

-Forenza

candidato sindaco:

Francesco Mastrandrea

-Genzano di Lucania

candidati sindaco:

Viviana Cervellino (Progetto democratico per Genzano)

Ilaria Filomena Nitti (Porte aperte per servire Genzano)

-Lagonegro

candidati sindaco:

Concetta Iannibelli, (lista ricusata)

Maria Di Lascio,

Salvatore Falabella,

Antonio Brigante (lista ricusata)

-Lavello

candidati sindaco:

Mauro Aliano

Pasquale Carnevale

Antonio Carretta

-Muro Lucano

candidati sindaco:

Giovanni Setaro (Progetto comune)

Gerardo Mariani (Per Muro)

Giuseppe Eligiato (Scegli Muro)

-Pietrapertosa

candidati sindaco:

Maria Cavuoti (Continuità nell’impegno)

Teresa Colucci (L’aurora)

-Pignola

candidati sindaco:

Domenico Vignola (Pignola può)

Antonio De Luca (Obiettivo comune)

-Ripacandida

candidati sindaco:

Giuseppe Sarcuno

Michele Donato Chiarito

Donato Rondinella

-Ruvo del Monte

candidati sindaco:

Michele Metallo (Orgoglio ruvese)

Pietro Mira (Ruvo possibile)

-Sasso di Castalda

candidati sindaco:

Rocchino Nardo (Orizzonti sassesi)

Rocco Perrone (Siamo Sasso)

Vaglio di Basilicata

candidati sindaco:

Francesco Santopietro (Vaglio in movimento)

Rosario Angelo Avigliano (Rinascita continua)

