Coppa Italia Serie C: Potenza al debutto al Viviani! Ecco contro chi scenderà in campo

La Lega Pro ha reso nota la composizione dei raggruppamenti della Coppa Italia Serie C 2025-2026.

Potenza al debutto al Viviani contro la Cavese.

La gara, in programma allo Stadio Alfredo Viviani il 16 agosto 2025 alle ore 18:00, sarà valevole per il primo turno e si svolgerà in gara unica ad eliminazione diretta.

Otterrà la qualificazione al turno successivo la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti.

In caso di parità nel numero di reti segnate al termine della gara, l’arbitro procederà a far eseguire i calci di rigore, secondo le modalità previste dal “Regolamento del Giuoco del Calcio”.

La vincente della sfida Potenza-Cavese affronterà fuori casa, nel secondo turno, la vincente della gara Monopoli-Cosenza, secondo le stesse modalità stabilite per lo svolgimento del primo turno.

Le gare del Secondo Turno Eliminatorio saranno programmate nella giornata di martedì 28 ottobre 2025, mercoledì 29 ottobre 2025 e giovedì 30 ottobre 2025 anche in relazione alla programmazione del Campionato Serie C Sky Wifi.