Da Avigliano a Potenza: Mons. Carbonaro annuncia la Peregrinatio della Madonna del Carmine. I dettagli

30 Agosto 2025

L’Arcivescovo Metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, S.E. Mons. Davide Carbonaro, annuncia la Peregrinatio della Madonna del Carmine in occasione dell’Anno Santo 2025.

L’arrivo è previsto per Sabato 27 Settembre alle ore 16.30 presso la stazione FAL di Piazza Crispi.

Seguirà un momento di accoglienza e la processione fino alla Basilica Cattedrale, dove sarà celebrata la Santa Messa.

L’effigie mariana resterà esposta alla venerazione dei fedeli per otto giorni.

Domenica 5 ottobre alle ore 16.00 si terrà un momento di preghiera, al termine del quale l’immagine della Vergine farà ritorno ad Avigliano.

Il programma dettagliato delle celebrazioni e degli appuntamenti sarà comunicato nelle prossime settimane.

Ecco la locandina.