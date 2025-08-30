Da Avigliano a Potenza: Mons. Carbonaro annuncia la Peregrinatio della Madonna del Carmine. I dettagli

L’Arcivescovo Metropolita di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, S.E. Mons. Davide Carbonaro, annuncia la Peregrinatio della Madonna del Carmine in occasione dell’Anno Santo 2025.
L’arrivo è previsto per Sabato 27 Settembre alle ore 16.30 presso la stazione FAL di Piazza Crispi.
Seguirà un momento di accoglienza e la processione fino alla Basilica Cattedrale, dove sarà celebrata la Santa Messa.
L’effigie mariana resterà esposta alla venerazione dei fedeli per otto giorni.
Domenica 5 ottobre alle ore 16.00 si terrà un momento di preghiera, al termine del quale l’immagine della Vergine farà ritorno ad Avigliano.
Il programma dettagliato delle celebrazioni e degli appuntamenti sarà comunicato nelle prossime settimane.
Ecco la locandina.