Da Potenza a Parigi, l’Arcivescovo tiene nella Cattedrale di Notre Dame una meditazione per i giovani: “custodite un ‘cuore libero’, capace di accoglienza e di dialogo”. Ecco le foto

Questa mattina l’Arcivescovo ha tenuto nella Cattedrale di Notre Dame a Parigi una meditazione durante l’Incontro europeo dei giovani promosso dalla Comunità di Taizé. Monsignor Carbonaro ha invitato a tornare all’essenziale del Vangelo.

Meditando il racconto della croce, ha ricordato che lì nasce “una umanità nuova”, dove non contano più appartenenze o divisioni, ma l’essere una cosa sola in Cristo.

Ha sottolineato:

“Non sono le nostre istituzioni a farci figli e fratelli è Gesù crocifisso e risorto a restituirci l’unità del cuore e della vita”.

Un appello ai giovani a custodire un “cuore libero”, capace di accoglienza e di dialogo, per essere Chiesa che genera fraternità.

L’Arcivescovo ha inoltre partecipato con Sua Eccellenza Monsignor Flavio Pace, Segretario del Dicastero per la Promozione dell’Unità dei Cristiani, all’incontro di dialogo interreligioso.

Erano presenti il Gran Rabbino di Francia Haïm Korsia e il Pastore francese Christian Krieger, presidente della Conferenza delle chiese europee (KEK).

Ecco le foto.