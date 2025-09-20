Da Potenza un gesto di solidarietà per Gaza. La bella iniziativa

Si è svolto questo pomeriggio, presso il centro “A Casa di Leo” a Potenza, un momento di riflessione sulla drammatica situazione che sta colpendo la popolazione di Gaza.

L’iniziativa, ovvero la consegna del ricavato di una raccolta fondi promossa da numerose realtà associative del territorio e sostenuta dall’Arcidiocesi di Potenza ha rappresentato un segno concreto di vicinanza a quanti vivono nel dolore e nella precarietà.

La somma – pari a 2.075 euro – verrà destinata alla popolazione palestinese attraverso i canali ufficiali attivati dal Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme, grazie all’impegno dell’Arcidiocesi di Potenza.

Un gesto di grande valore umano grazie all’organizzazione e al sostegno delle associazioni aderenti, che con sensibilità e spirito di servizio hanno voluto unire le forze per trasformare la solidarietà in un aiuto concreto.

Sottolinea la Caritas diocesana:

“La solidarietà è il linguaggio universale della pace.

Anche un piccolo gesto, se condiviso, può diventare sostegno concreto per chi vive nella sofferenza.

Ringraziamo tutte le realtà associative e i cittadini che hanno partecipato: insieme abbiamo dato voce alla speranza davanti agli orrori della guerra.”