Potenza: brutto incendio colpisce il canile in provincia! Carabinieri, Vigili del fuoco e Anpas sul posto

Ieri sera il Canile di Lavello ha vissuto momenti terribili.

Come fa sapere la Fast Lion Enterprise:

“Un incendio doloso ha colpito la struttura.

Le fiamme, circoscritte esclusivamente al perimetro del canile, si stavano propagando verso i box, mettendo in pericolo la vita dei nostri cani.

Se oggi i nostri amici a quattro zampe sono salvi, lo dobbiamo al coraggio e alla prontezza di chi non ha esitato un solo istante.

Ringrazio con tutto il cuore Rossella Di Noia, che ha affrontato le fiamme dall’interno della struttura; il Sindaco Pasquale Carnevale, che ha attivato immediatamente i soccorsi; i Carabinieri della stazione di Lavello, che ci hanno sostenuto restando al nostro fianco per tutta la durata dell’emergenza e i Vigili del Fuoco.

Ma il grazie più grande va ai volontari della squadra antincendio ANPAS di Lavello: Donato Boccone, Vincenzo Paradiso e Alessandro Barnabà che, nonostante non ci fosse alcuna convenzione, sono accorsi senza esitazione e hanno spento completamente l’incendio, salvando la vita dei nostri animali.

A loro va la mia riconoscenza più profonda.

L’incendio è stato appiccato volontariamente, perché circoscritto esclusivamente alla struttura.

Domani presenterò denuncia, perché episodi simili non devono più ripetersi.

Oggi, però, resta la gratitudine per chi ha reso possibile che i nostri cani siano ancora al sicuro”.