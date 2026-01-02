Dalla MeMoRiA la Voce: concerto dell’Epifania a Lavangone tra folklore lucano e tradizioni orali

La San Marco APS presenta a Lavangone, presso la Chiesa dello Spirito Santo, Dalla MeMoRiA la Voce, concerto dell’Epifania inserito nel progetto MeMoRiA, dedicato al sapere del popolo e alle tradizioni orali.

Il progetto MeMoRiA nasce dalla convinzione che il folklore, inteso nel suo significato più autentico di sapere condiviso e trasmesso oralmente, viva nelle voci, nei gesti e nei racconti che compongono l’identità delle comunità.

La San Marco APS, già attiva nel territorio lucano nell’ambito dell’European Year of Cultural Heritage 2018 – MiBAC, presenta Dalla MeMoRiA la Voce come naturale prosecuzione di un percorso di ricerca e restituzione musicale avviato con il progetto I RACCONTI. Musiche dai borghi, tra storia e radici popolari, presentato durante le Giornate di Studio sulla Musica Tradizionale Lucana presso il Conservatorio di Musica “Carlo Gesualdo da Venosa” di Potenza.

Il programma musicale si sviluppa come un racconto unitario. Quanno Sant’Anna agl’orteceglio andava, canto legato al desiderio di maternità e alla nascita della famiglia, viene restituito in prima esecuzione contemporanea.

Oggi è Calemme, antica questua di Capodanno, riemerge come canto di buon auspicio, preceduto da un’introduzione strumentale di Quanno nascette Ninno di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, affidata alla ciaramella.

Nel Concerto dell’Epifania di Lavangone, il percorso si apre al dialogo con la Terra Lucana: Tarantella amorosa di Ada Miliani e Lu Nigghje vengono uniti in un unico momento musicale, raccontando l’amore come fondamento della famiglia e della comunità.

Dalla MeMoRiA la Voce non riscrive la tradizione: la osserva, la ascolta e la accoglie. Gli arrangiamenti sono essenziali, la vocalità è naturale e non impostata, fedele al carattere originario della trasmissione orale.

Le esecuzioni sono affidate all’ensemble di musica popolare amatoriale della San Marco APS.

Interpreti:

Annamaria Taurino – voce, tammorra

Ilaria Di Rienzo – chitarra battente, percussioni

Gabriele Di Cicco – fisarmonica

Antonio Di Rienzo – fisarmonica, ciaramella

Direzione artistica: M° Luigi Mattacchione

L’iniziativa è realizzata con il sostegno della Regione Lazio.

Appuntamento, dunque, il 6 gennaio 2026 – doppia replica alle Ore 9:30 e 11:00 nella Chiesa dello Spirito Santo – Lavangone (PZ).