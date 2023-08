Disservizi idrici centro abitato di Pignola: ecco la lettera del sindaco

Il sindaco di Pignola, Antonio De Luca, scrive una lettera indirizzata all’Amministratore unico dell’Acquedotto Lucano, Ing Alfonso Metello Francesco Andretta con oggetto: “Disservizi erogazioni fornitura idrica centro abitato Pignola”.

Ecco quanto riportato:

“Gentile Amministratore,

Mi rivolgo a Lei in merito alla grave problematica che stiamo affrontando nel nostro centro abitato riguardo alle continue sospensioni di fornitura di acqua.

Sono profondamente preoccupato per la difficoltà dell’Ente da Lei rappresentato nel garantire un servizio essenziale e fondamentale per la vita quotidiana dei cittadini.

Da diversi giorni, i residenti del nostro centro abitato di Pignola sono costretti a convivere con l’assenza ricorrente di acqua nelle proprie abitazioni.

Questo disagio sta causando notevoli difficoltà nella gestione delle attività quotidiane e sta compromettendo la qualità della vita di tutti noi.

Inoltre, vorrei sottolineare che la comunicazione spesso tardiva da parte dell’Ente gestore ha ulteriormente aggravato la situazione.

Noi amministratori e di conseguenza i cittadini sono stati spesso lasciati all’oscuro riguardo alle cause di questa interruzione del servizio, alle tempistiche previste per il ripristino e alle misure temporanee adottate per far fronte a questa emergenza.

L’abbassamento del livello dei serbatoi è certamente riconducibile alle perdite persistenti sulla rete idrica che insieme all’assenza di interventi manutentivi rischiano di causare gravi interruzioni.

Chiedo pertanto che vengano intraprese immediatamente azioni correttive per risolvere questa situazione critica e ripristinare la normale erogazione d’acqua nel nostro centro abitato.

Occorrono interventi strutturali per risolvere le problematiche che interessano il serbatoio di San Nicola, in alimentazione e nella distribuzione, con l’individuazione delle perdite e nell’implementazione della capacità del serbatoio.

Inoltre, chiedo con la presente una comunicazione trasparente e tempestiva da parte di Acquedotto Lucano, al fine di informare i cittadini sulle misure adottate per affrontare questa emergenza e sulle tempistiche previste per la risoluzione.

Rimango in attesa di ricevere un riscontro concreto da parte dell’Acquedotto Lucano e confido nella Sua sollecita risposta per garantire la tutela dei diritti e del benessere dei cittadini di Pignola.

Distinti saluti,

Antonio De Luca

Sindaco di Pignola”.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)