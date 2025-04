Dopo 12 anni Desiderio termina il suo mandato come presidente CONI Basilicata. Queste le sue parole

Si terrà domani pomeriggio, Sabato 12 Aprile, presso il ParkHotel- Centro Congressi di Potenza, il Consiglio Elettivo del Presidente CONI Basilicata e relativa Giunta Regionale per il quadriennio 2025-2028.

Questa la lettera di saluti di fine mandato del presidente CONI Basilicata, Leopoldo Desiderio:

“Carissimi,

dopo 12 anni, trascorsi a servizio dello sport lucano, in qualità di Presidente del CONI Comitato Regionale Basilicata, siamo giunti ai saluti finali che segnano il naturale concludersi di un percorso lungo e intenso.

Di cose, insieme a chi mi ha supportato in questi anni, ne abbiamo fatte tante, ci siamo adoperati e impegnati ogni giorno per raggiungere obiettivi importanti.

Nel corso degli anni, tante cose sono cambiate nel mondo dello sport, in particolare nell’ultimo quadriennio, per volontà non direttamente nostre, ma che hanno avuto ricadute significative sui territori.

Con queste poche righe vorrei ringraziare tutti quelli che in questi anni hanno incrociato il mio cammino, è anche con il vostro supporto e la vostra collaborazione che abbiamo scritto pagine importanti per lo sport lucano, portando alto il nome della Basilicata, una regione che seppur piccola, negli anni ha fatto parlare di sé.

Si chiude un capitolo della mia vita importantissimo, quasi 50 anni nel mondo CONI, che mi hanno dato tanto e spero, dal canto mio, di aver dato altrettanto e fatto del mio meglio.

A chi verrà dopo di me, auguro di lavorare a servizio di questa regione con la stessa mia passione e intensità.

Vi saluto con affetto sincero e vi auguro una Serena Pasqua”.